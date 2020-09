El fondo de defensa «es una oportunidad para INVAP»

(ADN).- El senador Alberto Weretilneck (JSRN) votó en favor de la Ley de creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que busca modernizar el equipamiento militar del país. El incremento en el presupuesto, «es una enorme oportunidad para el INVAP» indicó, ya que «permitirá exportar, generar divisas y tener soberanía”

“Este fondo no es solo el equipamiento de las fuerzas armadas, también es el financiamiento para que nuestro país tenga tecnología para poder generar actividad económica y empleo. Esto es invertir en Defensa, pero no con concepto de guerra, sino para ser soberanos en el manejo de la tecnología, para no depender de otros países”, explicó el ex gobernador.

Weretilneck sostuvo que «si la Argentina no hubiese tomado la decisión de ser un país nuclear, no hubiésemos desarrollado la tecnología que tenemos hoy. INVAP hoy nos permite exportar a Holanda o a Brasil. Creo que esta ley tiene una profundidad enorme, la Argentina ya demostró la capacidad de sus técnicos, investigadores, ingenieros de la ciencia y tecnología».

El proyecto establece que los recursos del FONDEF serán destinados a la recuperación y modernización del equipamiento militar de las Fuerzas Armadas. «Por lo tanto esta ley permite que el país pueda tener su propia tecnología de Defensa y que el día de mañana, podamos decir que estamos exportando y vendiendo, y que la tecnología argentina forma parte de lo que se utiliza en otros países del mundo», indicó.

El Fondo Nacional de la Defensa estará integrado por el 0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Nacional para el año 2020, el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el año 2022 y quedará fijo en el 0,8% a partir del 2023.