Convocan a los policías rionegrinos a sindicalizarse

“Las manifestaciones de efectivos policiales es sinónimo de sedición”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma. “Por eso alentamos a los trabajadores de la seguridad pública de Rio Negro a organizarse, a crear uno de los más de 20 sindicatos de fuerzas de seguridad pública existentes en la Argentina y a elegir a sus representantes, únicos interlocutores válidos con las autoridades políticas constituidas mediante la soberanía popular”.

El dirigente consideró justo el reclamo que los agentes policiales realizó hoy en varias ciudades de la provincia, aunque ratificó que ese no es el camino porque no está permitido por ley.

Aguiar reconoció que la Corte Suprema impidió la sindicalización policial en la Argentina a través de un fallo dividido en 2017, cinco años después que el Ministerio de Trabajo de la Nación rechazara la inscripción en el registro de la Ley de Asociaciones Sindicales del Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba). No obstante, Aguiar señaló que en la Argentina hay libertad sindical.

“En nuestro país no hay ninguna ley que prohíba la sindicalización de la policía. Habrá que regular el derecho de huelga, pero no puede impedirse la sindicalización. La Corte dio un fallo muy regresivo de tres votos contra dos que abrió un profundo debate en el campo popular y gremial”, agregó.

Policías retirados sumarse a ATE

En otro tramo, Aguiar, también secretario adjunto de ATE nacional, convocó a los policías retirados a afiliarse al gremio que él conduce, sobre lo que la ley no señala restricciones. “El personal retirado de la policía debe recuperar los derechos perdidos durante los últimos años, en los que se incumplieron las leyes de intangibilidad del salario”, agregó Aguiar. “Hoy el salario de un retirado está muy deprimido”.