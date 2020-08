Viedma:piden protocolo para trabajadores gastronómicos

(ADN). – El sindicato gastronómico de Viedma pidió que se ponga en marcha un protocolo propio para los trabajadores del sector «para que se pueda trabajar en los locales y emprendimientos del rubro antes que sea demasiado tarde». En un comunicado el gremio indicó que «esto no da más. No tenemos margen de acción y no alcanzan sólo las buenas intenciones»

«Nuestras afiliadas y afiliados están desesperados, nuestra funcionalidad como gremio está colapsada y nuestra obra social sin recursos, todo como producto de la cuarentena producto de la pandemia», manifestó Roberto Vargas, secretario de la seccional local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

«Entendemos -señala el gremio -el enorme esfuerzo tanto del intendente de Viedma como de la gobernadora Arabela Carreras y somos consecuentes en cada una de sus decisiones político sanitarias. Por ello solicitamos tengan a bien evaluar el caso específico, particular y peculiar de nuestra zona».



Según la UTHGRA, los pocos emprendimientos que están abiertos trabajan incluso a niveles paupérrimos «porque también la gente tiene miedo de salir».