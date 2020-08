Covid: más de 40 casos en Viedma. «La situación es delicada»

(ADN).- El director del hospital Zatti de Viedma, José Rovasio, aseguró que la situación epidemiológica en la capital provincial es «delicada». Dijo que los contagios van creciendo y comienza a haber mucha circulación del virus entre la gente. Por eso apeló a la conciencia individual para detener el crecimiento de casos y evitar retroceder de fase.

Hoy, hay alrededor de 40 pacientes («entre anoche y ahora cinco o seis casos nuevos») pero no descartan que haya más en el transcurso del día porque se están realizando hisopados.

«Ningún caso se oculta ni se esconde», dijo Rovasio en diálogo con Radio Noticias, y atribuyó el defasaje entre el parte provincial y los datos del nosocomio local a la carga en el sistema nacional SISA, que «es engorrosa y tarda mucho».

El Director del Hospital contó que el laboratorio procesa más de 200 hisopados por día de casos de la ciudad más lo que provienen de otros puntos de la provincia. Y aseguró que en Viedma «hay camas en todos los sectores», y que «la ocupación es del 65%».

«La situación en Viedma es delicada, venimos creciendo de manera rápida en los últimos tres días lo que indica que empieza a haber mucha circulación de virus entre la gente, y va a ser muy difícil contener (los contagios) sin medidas extremas», alertó Rovasio. «La población debe tomar medidas de cuidado, sino la tasa de contagios se duplicará» dijo, y advirtió que «si se dispara va a ser difícil contener».

Hasta anoche había 39 casos activos totales, «pero esa cifra está desactualizada, hoy hay más», aseguró el Director. Si a ello se suman los pacientes derivados de otras ciudades y las personas contagiadas en la Escuela de Cadetes, en la capital los activos llegan a casi 70 casos.

«En el Zatti no faltan insumos ni elementos prioritarios para trabajar en el tema Covid, pero si llegamos a tener casos como en el Alto Valle, no va a alcanzar», admitió Rovasio. Por eso, apeló a que «la gente de Viedma tiene que entender que se tiene que cuidar, ya no se puede salir a circular de la misma manera que lo hacíamos en estos últimos meses». «Hay que salir solo si es estrictamente necesario», exhortó.

Por que «en la medida que se crezcan los casos, el cambio de fase va a llegar» aseveró sobre la posibilidad de un confinamiento en la ciudad. «Ahora es más razonable apelar a la conciencia de la gente para no retroceder», cerró.