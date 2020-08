El PJ nacional postergó las elecciones internas para diciembre

El PJ nacional postergó las elecciones internas, por la pandemia, para el 20 de diciembre. La discusión por la renovación de autoridades partidarias se inició en febrero de este año con una reunión del Consejo, en la sede de Matheu 130, continuó con un congreso en el Club Ferro en marzo y debía terminar en mayo, y ahora fue postergada segunda vez para el 20 de diciembre, al igual que el debate interno sobre el perfil que tendrá el PJ el año próximo, de cara a los comicios legislativos.

«Las elecciones internas se volvieron a postergar porque la situación sanitaria del país no es buena y hay cosas que conlleva una elección que no se pueden hacer telemáticamente. Hoy la gente tiene en la cabeza el problema sanitario y no una posible interna», dijo el titular del peronismo y diputado José Luis Gioja.

La pandemia detuvo la puesta en marcha del reclamo partidario para que Alberto Fernández sea el próximo presidente del PJ, algo que fuentes del Gobierno consideran desactivado, con el argumento de que el coronavirus sacó de «agenda» las definiciones partidarias.

De modos fuentes partidarias indicaron que el PJ está activo y reanudó el trabajo de las comisiones técnicas -ahora por videoconferencia- que agrupan a dirigentes y profesionales justicialistas para la elaboración de proyectos que luego son elevados a cada ministerio, según la temática.

Gioja contó que en el partido «se está trabajando conectados por internet y reemplazando las reuniones con encuentros virtuales de más de una docena de comisiones técnicas que tienen que ver con la problemática nacional y desde donde se pueden hacer aportes y además se contiene el trabajo de muchos compañeros».

El PJ está ahora donde más se lo necesita para dar una mano. “Ya volveremos con las reuniones en Matheu”, confió un dirigente del peronismo.