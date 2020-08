COVID: Casadei dispuso restricciones en San Antonio

(ADN).- San Antonio Oeste dispuso nuevas medidas sanitarias para el ejido local, a partir de la confirmación de los dos primeros casos positivos de Covid-19 en la ciudad.

Las restricciones, que fueron anunciadas por el intendente Adrian Casadei, se sustentan en el decreto 921/2020 y rigen hasta el 18 de agosto.

Se suspenden excepcional y temporalmente:

-Actividades recreativas y deportivas al aire libre y en espacios cerrados en su totalidad y sin excepción, incluidos gimnasios, canchas de paddle, entrenamientos individuales de cualquier disciplina, zumba, box y toda otra disciplina afín. Playas. Plazas. Caminatas. Pesca recreativa en todo el ejido.

-Actividades culturales, artísticas, recreativas, musicales de cualquier índole, en dependencias públicas y privadas.

Actividades sociales, ferias barriales, velatorios, actividad universitaria pública o privada, presencial dentro del ejido. Actividad religiosa de toda índole. Permanencia en restaurantes, confiterías, bares, cervecerías. Atención presencial en estudios jurídicos, contables, de ingeniería, arquitectura, y todo otro afín.

-Se limita el horario de circulación a las 20 horas.

-Se limita la circulación sin motivo justificable entre los tres centros urbanos de nuestro ejido incluido el cruce de rutas 3 y 251.

Comercios esenciales

Abrirán sus puertas para la atención al público de lunes a sábado de 08 a 20 (panaderías, verdulerías, despensas, mercados, minimercados, despensas de proximidad, supermercados, carnicerías, kioscos y drugstores etc) Farmacias funcionan con rotación de “turnos”.

Estaciones de servicio

Expendio de combustible: apertura todos los días de 06 a 22. Guardias mínimas solo expendio de combustible a organismos exceptuados por DNU 297/2020: todos los días de 22 a 06, incluyendo vehículos particulares por razones de fuerza mayor.

Comerciales no esenciales

Abrirán sus puertas para la atención al público de lunes a sábado de 08 a 20.

Gastronómicos

Se autorizan a funcionar a los rubros mentados los días lunes a sábado hasta las 22 con modalidad Delivery- Take away (bares, restaurantes, cafés, confiterías etc).

Domingo

Se permitirá abrir sus puertas en horarios de 09 a 20 a los mercados de cercanía, con permanencia solo de tres clientes, vedando la apertura a comercios de concurrencia masiva como supermercados y comercios esenciales de más de 100 metros cuadrados.

Operativo cerrojo

Se mantiene para el día domingo el cierre total de los retenes de control, salvo las excepciones enmarcadas en la normativa específica.

Playa de transferencia

Se mantiene la modalidad de trasbordo, supervisión y acompañamiento para proveedores y empresas.

Residentes fuera del ejido

Toda persona con residencia y/o domicilio en el ejido sanantoniense que viaje a cualquier punto de la provincia o del país, incluido campos aledaños a nuestro municipio, deberá someterse a cuarentena obligatoria a su regreso.

El Municipio indicó que la restricciones establecidas por el COEM San Antonio podrán modificarse, extenderse, restringirse o ampliarse, conforme vaya avanzando, retrocediendo o manteniéndose la curva de infectados o contagiados de la pandemia COVID-19.