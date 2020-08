Confirman un caso de Covid positivo en Viedma

(ADN).- El Gobierno confirmó que se detectó un caso de coronavirus en Viedma. Se determinó el nexo epidemiológico: contacto estrecho con la paciente de Patagones que se conoció ayer.

La novedad fue conocida en la habitual conferencia de prensa. La secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Iberó, indicó que la persona está internada y asilada en el hospital Zatti en buen estado de salud.

También indicó que se aislaron a todos los contactos estrechos del paciente.

Iberó explicó que a las personas que aislaron se le realizarán testeos solo si a los 14 días aparecen síntomas.

«El virus esté, no se fue» dijo la funcionaria. «No podemos relajarnos, aún, en las ciudades donde hubo casos» y luego desaparecieron y puso el ejemplo de Chimpay.

Iberó subrayó que «nos tenemos que hacer cargo, responsables de cómo siga la pandemia en la provincia. Tenemos que asumir la responsabilidad de evitar la reuniones sociales, tomar la distancia de dos metros, usar tapaboca, lavarse las manos, no compartir mates…», recomendó.

El caso de Viedma no figura en el parte de hoy ya que se confirmó después de las 17, hora de corte en que la Provincia sube información al sistema nacional SISA, por lo que conformará la lista de positivos de mañana.

La capital provincial no tenía casos de Covid desde principios de marzo, que además fue el primero en la provincia. Sin embargo, no generó contagios y la paciente fue dada de alta. Desde ese momento, Viedma no registró más positivos hasta ahora.