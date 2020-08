ATE advierte sobre el desgaste del personal de salud en Roca

(ADN).- ATE alertó sobre el desgaste emocional, físico y psíquico del personal de salud en Roca y, en consecuencia, exigió al Ministerio asignación extraordinaria de trabajadores en el Hospital «para posibilitar el descanso del personal que se encuentra en estado crítico», denunció.

También, en línea con las críticas de Rodolfo Aguiar, el gremio se quejó de las flexibilizaciones de la cuarentena en el Alto Valle.

Desde ATE se remitió al ministro de Salud, Fabián Szgaib, y a la directora del Hospital Francisco López Lima, Ana Senesi, una misiva con todas estas exigencias.

Además, desde el sindicato se advierte que áreas claves del nosocomio roquense «están colapsadas» y sus encargados comienzan a tomar «decisiones arbitrarias» que afectan los derechos del personal, como cambios intempestivos de áreas o incluso el rechazo de licencias, «generando conflictos graves y perjuicios al personal, debilitando el funcionamiento en la lucha contra el coronavirus».

Federico Gabarra, secretario general de la seccional Alto Valle Este de ATE, aseguró que “los y las trabajadoras hospitalarias no tienen descanso desde hace más de cinco meses, y por más que a muchos les guste llamarlos héroes, eso no significa que no necesiten descanso y contención, cosa que hasta ahora no han tenido.”

Gabarra también se mostró en contra de las flexibilizaciones de la cuarentena, al sostener que “las idas y vueltas de la política, y la falta de firmeza en las decisiones de índole sanitaria, agudizarán la precaria situación del sistema de salud y el mayor costo recaerá en la espalda de los trabajadores y trabajadoras”.