“Alberto y Cristina han marcado un camino» para el PJ

(ADN).- La presidenta del PJ de Río Negro, Alejandra Mas, llamó a superar la derrota de 2019, convocó a un proceso de unidad y marcó como norte el proceso del Frente de Todos nacional que permitió el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. También se refirió a la relación con el gobierno provincial, en tiempos de pandemia.

“Todo lo que sucedió durante el 2019, a los justicialistas de Río Negro, nos tiene que servir como espejo para poder ir en este sentido” indicó, y reivindicó la necesidad de unidad y convocatoria a todos los sectores del campo nacional y popular como ejes de la estrategia exitosa que impulsó la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con Radio Nativa recordó que si encabezó en su momento la lista de unidad para conducir el PJ fue porque «se pusieron de acuerdo intendentas e intendentes, las diputadas nacionales y fundamentalmente Martín Doñate como senador nacional y Martín Soria como diputado nacional”.

Dijo que la idea “fue comenzar una nueva era dentro de lo que es la conducción del PJ, siendo la primera mujer que tiene este desafío por delante, pero también con una riqueza extra como es que están incorporados quienes tienen representación territorial en los municipios donde gobernamos, nueve intendentes del PJ (está también Liliana Alvarado como parte del espacio del FdT pero que representa al Frente Grande)”.

Más recordó que ella misma fue 8 años intendenta en General Conesa y consideró que «ser jefa o jefe municipal constituye una fortaleza porque conocen el poder real, aprenden de la relación directa con la gente y tienen mayor capacidad de relacionarse institucionalmente».

La legisladora también reivindicó la presencia de las dos diputadas nacionales, Ayelén Spósito y Graciela Landriscini.

Y expresó: “tenemos ahora la fortaleza de tener un gobierno nacional que ha marcado un camino, todo lo que sucedió durante el 2019 a los justicialistas de Río Negro nos tiene que servir como espejo para poder ir en este sentido, la creación del FdT de la mano de esa gran estratega que es Cristina Fernández de Kirchner que logró con su visión de unidad y de convocar a todos los sectores del campo nacional y popular que Alberto Fernández sea el presidente”.

Arabela Carreras

Sobre la forma de ser oposición ante el gobierno provincial que encabeza Arabela Carreras, Más señaló que “tenemos diferencias que son públicas, que son notorias respecto a JSRN, pero también es cierto que en el contexto en que nos encontramos, de pandemia, donde hay una sensación de la gente de mucha angustia y preocupación, por lo sanitario, el aislamiento y por lo económico-social, tenemos que ser muy cuidadosos”.

Consideró que no tienen que dejar de plantear las diferencias, pero mesurar que se atraviesa una situación “que no estábamos acostumbrados, inédita”, y atender la postura clara del presidente Alberto Fernández “de respetar la institucionalidad en esto de poder colaborar”, como se «ha hecho desde el PJ con propuestas para resguardar a la gente».

Y reivindicó que «los referentes nacionales también tratan de gestionar y colaborar a favor del gobierno provincial».

Alejandra Mas indicó, no obstante, que pretenden que «ese gesto desde la oposición también lo tenga el gobierno provincial y no discrimine a los municipios de otro signo político, en este caso el PJ». Y ejemplificó que “se han producido algunos hechos que han sido públicos un tiempo atrás, me parece que las intendentas e intendentes elegidos por el voto de la gente, tienen que estar en un plano de igualdad”.

La jefa del PJ dijo que «por el COVID y un escenario económico financiero que no es el mejor, los municipios igualmente tienen que asumir mayores erogaciones y ahí tiene que estar respaldando el gobierno provincial».

Más aseveró que ha tenido diálogo con la gobernadora Carreras, en algunos casos por videoconferencia y otras en forma telefónica, “y esa oportunidad de diálogo está siempre”. “Tenemos que tratar de conseguir la coincidencia, pero para eso es fundamental poder intercambiar ideas y ceder posiciones, muchas veces hay que escuchar”, concluyó.