UnTER inicia una desconexión virtual pedagógica

(ADN). – La UnTER inicia hoy una singular protesta en tiempos de coronavirus, que consiste en la “desconexión virtual masiva”, donde los docentes no realizarán tareas pedagógicas remotas y que se extenderá hasta el miércoles.

La medida fue dispuesta la semana pasada en un plenario de secretarios generales del gremio, donde también se resolvió declararse en estado de alerta y movilización y en sesión permanente.



La UnTER rechazó el pago del aguinaldo en cuotas; exigió abonar un adicional por el trabajo llevado adelante en la virtualidad por parte de los docentes, que permitiría abordar alguno de los gastos para mantener el proceso educativo y pidió una urgente reunión paritaria.



Sobre las medidas sanitarias y de instrumentación para la vuelta a clases, el gremio sostiene que no están dadas las «condiciones edilicias, de higiene y salubridad requeridas para cuidar nuestra salud y la de nuestros estudiantes, los docentes no volveremos a las aulas».



UnTER pidió a CTERA un pronunciamiento sobre la situación sanitaria de Río Negro y el no retorno a las escuelas y reiteró el pedido del cese del impuesto a las ganancias a los trabajadores.

El gremio volvió a brindar su aval al proyecto legislativo de impuesto a las grandes fortunas y que sea destinado a atender «la emergencia de la población afectada por las políticas neoliberales del gobierno anterior y por la pandemia».