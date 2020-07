«Un cascarón vacío», dijo Cerone de la UB del PJ en Viedma

“Nuestra sede central está cerrada desde hace mucho tiempo, es un cascarón vacío”, destacó Juan Carlos Cerone, dirigente del justicialismo viedmense al referirse a la actividad partidaria en las instalaciones del PJ provincial, en la calle Buenos Aires 49 de la capital rionegrina.

Indicó que el PJ «necesita liderazgo» y ser democrático porque «el viejo sistema genera líderes con pies de barro». Cuestionó asimismo que a la presidente del partido Alejandra Mas, «está siendo conducida por detrás por el grupo Soria».

En declaraciones a Radio Uno de Viedma, señaló que hay un pensamiento de vender las instalaciones de la sede partidaria y opinó que «es un lugar que hay que preservar por la representatividad que tiene para el partido”.

Agregó que el justicialismo no realiza afiliaciones y que «hay desidia» de las autoridades «hacia los militantes y hacia el peronismo en general. También hay mucha división y esto genera que la gente no sepa dónde tiene que participar».

Según Cerone «esto también se vio en lo electoral. No nos conduce a nada, y el partido se está achicando cada vez más. Hay que hacer autocrítica y cambiar esto en lo inmediato” y destacó que «necesitamos un liderazgo que nos congregue a todos, dejar de lado nuestras pequeñas diferencias personales y buscar el objetivo de afianzar el partido”.

Abundó en esta idea expresando que «el partido tiene que ser democrático y hoy no lo es y el viejo sistema genera líderes con pies de barro. Necesitamos un líder firme”.

Cerone dijo además que la presidenta del PJ «está siendo conducida por detrás por el grupo Soria, que no me representa como peronista” y agregó que «mientras ella siga con las condiciones que le puso Soria para ponerla de candidata, no va a tener autonomía propia. Cuando aceptás las formas del antiguo presidente, estás con él, y las bases pedíamos otras cosas. Con ese peronismo no vamos a llegar a ningún lado y no vamos a gobernar”.