La UOCRA pidió reunirse con Carreras por fuentes laborales

(ADN). – La construcción está trabajando hoy en un 30 por ciento de lo que estaba antes de la pandemia, estimó el titular de la UOCRA Viedma, Damián Miler, y señaló que «nos sentimos abandonados por el Gobierno de Río Negro». Indicó que «no tenemos el mismo respaldo estructural que otros trabajadores para sobrevivir en esta pandemia. No tenemos garantizado el salario ni las condiciones laborales como los sectores estatales”.

El dirigente gremial convocó al diálogo a la gobernadora Arabela Carreras, con el propósito atender a la apertura de fuentes laborales para los trabajadores que » hoy no tienen ningún ingreso, que no están recibiendo un centavo y que no tienen posibilidades de sobrevivir», al tiempo que destacó que «sabemos por las previsibilidades que ha manifestado el Gobierno que no va a haber obras hasta el año que viene, así que necesitamos ponernos a pensar cómo vamos a ir generando empleo”.

Manifestó asimismo que «nuestros trabajadores no están en ninguna base de datos del Ministerio de Desarrollo Social y no están acostumbrados a estar en una cola para recibir un plato de comida junto con otros que reciben subsidios. Ese trabajador se siente denigrado, siente que no es escuchado”.

Miler señaló que “los trabajadores constructores agradecemos al Gobierno nacional y provincial todas las medidas preventivas de emergencia sanitaria para resguardar la salud de la población, pero no todos estamos en las mismas condiciones para sobrevivir”.