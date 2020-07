«El esfuerzo es enorme. Pedir un plan es un despropósito»

(ADN). – Facundo López y Julia Fernández señalaron que algunas críticas Frente de Todos sobre la declaración de zona de desastre a localidades cordilleranas son «extemporáneas ya que son tiempo de trabajar para resolver la problemática actual desatada por la crisis que provocó el Covid-19 en el mundo».

El tema fue debatido ayer en la Legislatura provincial

Los legisladores de Juntos Somos Río Negro, destacaron el proyecto del Gobierno que declara zona de desastre a la región cordillerana rionegrina, a raíz del impacto en la actividad económica derivada de la pandemia de COVID.

«El coronavirus nos obligó a descartar los planes de gobierno. Estamos trabajando sobre la coyuntura» dijo López, presidente del bloque, JSRN, y agregó que «lo que ocurre en Río Negro también le pasó al Presidente (en plena campaña) que en una gira por el exterior había anunciado que tenía un plan para el país, y ahora está administrando la coyuntura».

López señaló que «hoy está toda la actividad económica complicada» y aseguró que «el esfuerzo que está haciendo la Provincia es enorme, con recursos propios, con esfuerzo propio… por eso, reclamarnos un plan integral cuando estamos en una emergencia sanitaria es un despropósito» indicó en respuesta a la legisladora María Eugenia Martini. «Cuando podamos salir, buscaremos el plan integral entre Nación, la Provincia y los Municipios», aseguró.

«Alberto Fernández habla del dia a día, Así estamos, trabajando en el día a día. Por suerte en Río Negro ya tenemos flexibilizacion de la cuarentena en algunos lugares lo que permite abrir de a poco algunas actividades, pero hay zonas que vuelven a fase uno», expresó el legislador de Juntos.

Facundo López indicó que el proyecto del Ejecutivo tiene un razón de ser: «en la Zona Andina, su temporada es ahora, en invierno». Así diferenció el pedido para que la declaración de desastre alcance también a la Zona Atlántica, que está cubierta con la declaración de emergencia que hizo el gobierno provincial. «Esta herramienta le da una posibilidad al Ejecutivo de otorgar los beneficios», indicó López, a una zona que no tiene capacidad de reactivar su actividad en lo inmediato. «Bariloche no va a tener la mejor temporada, sin Cerro y sin turismo no tendrá actividad, por eso zona de desastre», justificó.

«Estamos sancionado una ley que no es tardía, es la posible. Ojalá que desde todos los sectores, especialmente desde Nación, tengamos una nueva ley de emergencia turística, porque ni Mendoza, ni Neuquén ni nungua provincia podrá tener actividades ni temporadas de invierno», puntualizó el legislador del oficialismo

Julia Fernández

La vicepresenta del bloque explicó que ante la pandemia, «surgió el aislamiento para cuidarnos y no propagar el virus» e indicó que «la caída de la actividad fue drástica» y «el impacto que generó en la región cordillerana fue brutal, en todas sus ciudades».

«La actividad económica directa o indirectamente está afectada por el turismo, y la temporada invernal es la más importante en la región, más allá que últimamente se tendió a romper la estacionalidad».

La legisladora explicó que «en invierno se gasta más y los servicios que se brindan son más costosos» y manifestó que «nos parece oportuno acompañar este proyecto, por la cantidad de tiempo que pasó desde la cuarentena y el impacto económico». En ese sentido dijo que por el freno de la actividad «se dejan de percibir 4 mil millones de pesos en hotelería 3.500 en el rubro gastronómico». Y ello «afecta directamente en los puestos de trabajo, pymes y emprendimientos familiares».

Fernández destacó que «trabajamos en la urgencia, pero también en el mediano y largo plazo, planificando cómo reactivar la economía».