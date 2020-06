Weretilneck: Cambiemos en el Senado «hace show circense»

(ADN). – El senador de Río Negro(JSRN) criticó con dureza al interbloque de Senadores de Cambismos, al retirarse del recinto del Senado cuando se trataba la ley de alquileres, un hecho que se vuelve a repitir en la sesión especial remota de la cámara alta del Congreso.

El legislador rionegrino señaló que “lo de hoy (por ayer) fue una tomada de pelo. Nos dieron una clase de moralidad y respeto cuando no respetaron ni siquiera lo que estábamos discutiendo. En esta situación, el pueblo argentino necesita que abordemos todos los temas que la actualidad nos dispone. No permitamos que el Senado se convierta en un show circense».

Reiteró que “nos quieren llevar a un show circense. Si Cambiemos dice que no discute de otro tema que no sea relacionado al COVID-19, sean coherentes. No se pueden invertir más de dos horas hablando de 50 temas que no tenían absolutamente nada que ver con el debate. En lo personal me pareció una tomada de pelo porque estar escuchando durante 133 minutos que me den clases de moralidad, democracia y respeto, cuando ni siquiera respetan lo que se está discutiendo: o hablamos de COVID o no hablamos de COVID”.

Agregó que “considero que hoy, en la situación que vive nuestro país, el pueblo argentino merece y necesita, y nosotros tenemos la obligación de abordar todos los temas que la actualidad de hoy o del pasado o del futuro, disponga en el Senado.

El rionegrino Alberto Weretilneck acompañó la sanción de las leyes de alquileres y de educación a distancia en casos excepcionales, y el proyecto de suspensión por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS).

“La Corte Suprema de Justicia ha dicho que podemos tratar los temas que esta Cámara considere necesario. Creo que en la próxima sesión tenemos que implementar eso, tomar una decisión por mayoría y evitar este circo o show al que nos quieren llevar. Es un ataque al prestigio del Senado y de los cuerpos legislativos. No permitamos esto, lo de hoy fue suficiente”, destacó el ex gobernador de Río Negro.

Weretilneck pidió pidió mayor seriedad y puntualizó que “durante el debate de la modificación de la Ley de Educación me tomé el trabajo de anotar los tiempos. La discusión nos llevó a todos 210 minutos, de los cuales el Interbloque de Cambiemos usó 133 minutos, es decir el 60% del debate. Nos enseñaron de democracia, se habló del rol de las policías provinciales, de las comisiones no integradas, de jubilaciones, de Vicentín, de Portezuelo del Viento y hasta de George Floyd”.