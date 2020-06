Portezuelo: «no quiero financiar una obra cuestionada»

(ADN). – «No quiero financiar una obra que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias», dijo el presidente de la Nación, en su visita a La Pampa, al ser consultado por la construcción del dique Portezuelo del Viento, en Mendoza y que afecta al caudal del río Colorado, que tiene a cinco provincias signatarias en el curso de agua.

Agregó que «tenemos que encontrar una solución con Mendoza, porque a lo mejor la obra tiene sentido si todos participan de la obra y de la administración del agua”.

Alberto Fernández expresó ante preguntas de la prensa en San Rosa, que “Portezuelo es una obra que debe servir a todos y es una obra que no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega» y señaló que «el Gobierno que me precedió tomó una decisión que fue buscar un acuerdo con Mendoza para financiar la obra, que me valió el enojo de Carlos Verna».

«Quiero que los pampeanos entiendan que no es que nosotros no quisimos reperfilar ese bono, ese no es un bono que se pueda reperfilar, porque no está en el mercado, no da intereses, lo que cualquiera de nosotros lo llamaría un pagaré. Lo que sí entiendo es la preocupación de seguir financiando una obra que tiene cuestionamientos de cuatro provincias, de las cinco por donde pasa el río Colorado», indicó el Presidente de la Nación. (Foto: La Arena)