Pautas mínimas para volver al trabajo el próximo lunes

(ADN). – Se reunió hoy la Mesa de Enlace de la Administración Pública que fijó pautas mínimas para volver al trabajo en los organismos del Estado rionegrino, a partir del lunes próximo, únicamente en aquellas ciudades y localidades que se encuentran en la fase 5º de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, ante la pandemia de coronavirus.

La reunión fue presidida por la titular de la Función Pública, Liliana Arriaga y contó con la presencia de representantes de Salud Pública, la compañía de Seguros Horizonte y de los gremios UPCN y ATE.

Serán pautas que deben tenerse en cuenta para establecer la modalidad en que los trabajadores del Estado Provincial comenzarán a cumplir sus funciones la semana que viene. Se convino que los titulares de cada organismo deben elaborar el protocolo -de acuerdo con el tipo de tareas y modo en que se desarrollen- para cada una de las dependencias que se encuentren bajo su responsabilidad, siguiendo los lineamientos establecidos en la reunión de la Mesa de Enlace

Cada protocolo deberá ser diseñado en función de: la cantidad y condición (si es grupo de riesgo o no) del personal, el espacio físico y la reorganización de los procesos que considere conveniente.

Las normas deben proteger la salud y seguridad de los agentes públicos en el marco de la pandemia; capacitar e informar -de manera continua- a los agentes públicos en todo lo relativo a las medidas de prevención para el coronavirus; garantizar el normal funcionamiento de todos los servicios que se brindan a la ciudadanía y fomentar y capacitar acerca del uso de nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, como las tareas remotas en domicilio.

Trabajadores del grupo de riesgo

No deben ir a trabajar ni circular fuera de su hogar salvo por razones impostergables, personas mayores de 60 años, embarazadas o personas consideradas de riesgo por la existencia de patologías pre-existentes: enfermedades respiratorias crónicas; enfermedades cardíacas; pacientes oncológicos, trasplantados o inmunosuprimidos; personas con insuficiencia renal crónica; personas diabéticas y personas con obesidad mórbida.

Los trabajadores que pertenecen a grupo de riesgo no deben concurrir a la oficina. Sin embargo, si la tarea se puede realizar a través de trabajo remoto, debe considerarse su implementación, excepto que el trabajador no estuviese de acuerdo con esta modalidad de trabajo. En cuyo caso, se deben reestructurar los procesos, con el fin de garantizar -con otros agentes del sector- la prestación del servicio.

Si el trabajador mayor de 60 años acredita mediante certificado médico que puede cumplir sus tareas, el jefe o autoridad a cargo podrá autorizar su retorno siempre que sea considerado “personal esencial para el adecuado funcionamiento del organismo”. En este caso debe garantizar lugares de trabajo y tareas que no pongan en riesgo la salud del agente.

Trabajadores con menores a cargo

Mientras dure la suspensión de clases, los agentes que deban permanecer al cuidado de sus hijos menores de edad deberán notificar tal circunstancia a su empleador justificando la necesidad y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. En el supuesto caso que ambos padres trabajen en relación de dependencia con el Estado Provincial, la justificación se otorgará solo a uno de ellos. Al igual que el caso anterior, -si el trabajador está de acuerdo y la tarea lo permite- se puede implementar el trabajo remoto. Asimismo, el agente puede ser convocado para realizar la tarea por turnos, a contra turno y en atención a cada caso particular.

En todos los casos es obligatoria la confección de una Declaración Jurada que se anexa al presente protocolo.

Trabajo remoto, turnos rotativos y contra turnos

En aquellas oficinas o reparticiones en que por la capacidad física del lugar no se pueda respetar la distancia mínima de 2 (dos) metros entre trabajadores, se deberán implementar diferentes modalidades de trabajo. Pueden ser turnos rotativos, que pueden consistir en días alternados de la semana por grupos, turnos quincenales, contra turnos en diferentes horarios o trabajo remoto. Siempre se debe contar con la conformidad de los agentes y la posibilidad de reconvertir a la prestación presencial continua.

En todos los casos se debe garantizar que cumpla la función o tarea respetando el máximo de la jornada habitual, sin vulnerar su vida íntima, familiar y/o cotidiana, y respetando su descanso.

En el caso de trabajo remoto el agente debe expresar la voluntad e indicar el domicilio para notificación en la Administradora del Riesgo del Trabajo.

Restricciones obligatorias

Si bien estas pautas formarán parte de la capacitación que se le brindará a todo el personal, se recuerda que:

• No deben concurrir a trabajar ni circular fuera de su hogar si presentan dos o más de estos signos y/o síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, anosmia (perdida del olfato) o disgeusia (pérdida del gusto). Deben llamar inmediatamente al 911 y seguir las instrucciones que le indiquen. Tampoco deben concurrir a trabajar en las siguientes situaciones: haber estado en contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19; o haber estado enfermo e internado y aún con el alta médica se le indicó permanecer aislado. En todos los casos el agente al reintegrarse al trabajo debe presentar copia del certificado médico que indique el fin del período de aislamiento.

Provisión de elementos de desinfección

Proveer de dispensador de soluciones alcohólicas o bactericidas en cada oficina, en el mayor número posible. Siendo indispensable en los ingresos a los inmuebles y en los relojes de control de ingreso.

Es obligatorio ingresar al trabajo con tapaboca. Siempre que el sitio lo permita identificar y/o marcar un único ingreso para las agentes, diferente de proveedores, terceros o público en general.

Se recomienda colocar en el reloj fichador un dispensador de alcohol en gel.

Limpieza y desinfección

Cada responsable de la oficina o edificio deberá garantizar que los agentes encargados de la limpieza cuenten con todos los elementos de limpieza y desinfección necesarios. Asimismo, de proveer diariamente -en cantidad suficiente-: jabón en todos los baños y cocinas y toallas de papel descartable.

Debe coordinar con el responsable de la limpieza (interno o tercerizado) la modalidad y horarios de trabajo, para cumplir lo recomendado por la OMS:

Limpieza total de pisos como lo recomienda la OMS dos (2) trapeados antes del inicio del ingreso del público y personal.

Aireación del inmueble: mantener los espacios ventilados para permitir el recambio de aire. Limpieza de ascensores, superficie de contacto (picaportes, barandas, mostradores) al menos tres (3) veces al día.

Atención al público:

Es obligatorio el uso de tapabocas para cualquier persona que ingresa al establecimiento.

Se recomienda restringir al máximo la concurrencia del ciudadano a las oficinas, cuando la situación lo requiera se debe procurar organizar la atención mediante turnos programados. Caso contrario, establecer horario de atención para el ingreso de trámites o consultas. Otra opción para la atención podría ser según terminación de número de documento (par/impar), en caso de implementarlo, verificar los canales de comunicación a tal fin.

Se debe disponer de alcohol en gel o alcohol diluido para que lo utilice el ciudadano antes de tomar contacto con el personal de atención.

Se debe tener un registro de las personas que ingresan a la oficina: DNI, Nombre y Apellido, domicilio y teléfono de contacto.

Indicar marcaciones en el piso para el caso excepcional de tener que hacer fila para la atención, respetando las distancias necesarias.

En caso de que se contara con sector de espera para la atención, el mismo tendrá que acomodarse con sillas o tándem separados. En los casos que solo tengan tándem de espera se les indicará que deben sentarse respetando el distanciamiento necesario. Se recomienda que las sillas o tándem sean limpiados regularmente con alcohol diluido o solución de lavandina.

Se debe procurar la limpieza regular en el sector de ingreso de todos los elementos que las personas puedan manipular como puertas, picaportes, barandas, molinetes, etc.

Los cestos de basura ubicados en el sector de espera deben estar sin tapa a los fines que no sean manipulados por las personas y puedan desechar lo necesario sin tener que tocar los recipientes.

Se recomienda que los puestos de atención al público cuenten con protectores y/o mamparas sanitarias anti contagio (acrílico, vidrio o cualquier material apto para cumplir dicha función).

En los casos de puestos fijos los agentes deberán ocupar puesto por medio con el compañero.

Todos los agentes de atención deben utilizar tapa bocas que cubran nariz, boca y mentón y, de ser necesario, otra protección (máscaras acrílicas, mamparas de protección. Además, cuenten con elementos de desinfección (alcohol diluido) para limpiar regularmente su puesto de trabajo.

Los agentes deben lavarse regularmente las manos con agua y jabón, o usar alcohol en gel. No deben compartir elementos de trabajo con otros agentes de atención ni tampoco compartir elementos con las personas que realizan los trámites (Ejemplo: lapicera).

No deben manipular elementos tecnológicos de los ciudadanos ni de los compañeros, como tablet, celulares o teléfonos de líneas fijas.

Conductores

• Deben respetar el uso de tapaboca y desinfectar frecuentemente sus manos.

• Respetar las normas específicas en materia de higiene y distanciamiento establecidas por las autoridades sanitarias: distanciamiento social, higiene de manos, de superficies, y en la medida de lo posible, no debe salir del habitáculo del vehículo para evitar contacto con otras personas.

• Cuando las interacciones sociales sean inevitables, los conductores deberán utilizar equipos de protección adecuados, como tapabocas que cubran nariz, boca y mentón y de ser necesario, guantes.

• El conductor no debe, excepto situación extrema, abandonar el vehículo para realizar los controles policiales. La documentación exigible por los

controles en ruta debe ser llevada en folios y mostrar a los verificadores, en lo posible sin que los mismos tengan contacto físico con la documentación.

Transporte

• Los empleadores deben proporcionar a los conductores jabones y geles desinfectantes, así como elementos de limpieza.

• Cada unidad deberá contar con kits de equipo de protección personal (tapabocas, alcohol en gel, alcohol diluido 70/30, guantes de látex o nitrilo, termómetro digital y toallas descartables) para ser utilizado por sus conductores y acompañante (de ser éste necesario).

• El responsable de conducir el vehículo y su posible acompañante, deben desinfectar el interior del mismo (cabina, sector de asientos) antes de cada nuevo uso (por ejemplo, cuando el vehículo se realiza el cambio de conductor o por personal de centros de transporte). Aseo integral del vehículo cuando finaliza su uso.

9.2) Documentación:

• Se debe fomentar el uso de documentos digitales, enviando a las dependencias por adelantado aquellos documentos que les serán exigidos en los puntos de carga y descarga.

• Deberán contar con el listado de los centros de salud que se encuentran en la traza que realizan (hoja de ruta), para reportar cualquier emergencia o bien llamar inmediatamente al 0800-999-0946 (08 a 24 horas) o bien al 911 (24hs) y seguir las instrucciones que le indiquen. Deberán contar con el permiso para circular, expedido por autoridades provinciales o bien el otorgado por el Ministerio que habilite a la unidad (vehículos oficiales) para circular (RN Circula-app cuidar) exceptuando AMBULANCIAS. Deben contar con una credencial que los identifique como personal esencial (independientemente del ministerio al que pertenezcan dado el contexto de la pandemia y válido para circular con los vehículos oficiales), estando exceptuados de realizar el aislamiento preventivo a su regreso.

Lugares de carga y descarga: En los puntos de carga y descarga, los conductores deben permanecer en la cabina del camión siempre que sea posible siendo la responsabilidad de dichas tareas, del personal del establecimiento local.

Las actividades de carga y descarga deben ser realizadas, en la medida de lo posible, por el personal local de quien reciba o envíe las mercancías. Cuando estén obligados a supervisar estas actividades, los conductores deberán cumplir estrictamente con una distancia mínima de seguridad respecto del resto del personal y utilizarán el material de protección establecido (Equipo de Protección Personal). Para facilitar el trámite, se enviará electrónicamente y de antemano todos los documentos relativos a la operación de transporte. Si los conductores o el personal intercambian documentos físicos en los puntos de carga o de descarga, se recomienda que utilicen guantes o se lavan inmediatamente las manos con agua y jabón o usen solución desinfectante si el lavado no es posible.

Pausas y períodos de descanso

Durante las pausas y los períodos de descanso en la carretera, los conductores deben respetar el distanciamiento social. Además, es recomendable evitar el contacto cercano con otras personas (conductores, personal de estaciones de servicio, etc). En la medida de lo posible, deberán llevar conservadoras con viandas para ser consumidas al aire libre, lejos de otras personas, o en la cabina del vehículo. Si tienen que pernoctar, deben asegurarse que sea en un establecimiento habilitado para el alojamiento de pasajeros en el contexto de pandemia por COVID-19.

Recomendaciones en general

Distanciamiento Físico: se deben distribuir las áreas de trabajo de manera de garantizar una distancia de 2 metros entre los puestos. Los agentes al salir de su casa deben contar con un protector facial que cubra efectivamente boca, nariz y mentón, de confección casera y usarlo según las recomendaciones del Ministerio de Salud de Río Negro. El protector facial NO reemplaza el distanciamiento social (2 metros entre personas) y el lavado de manos frecuente con agua y jabón. En función de las características de transmisión del virus y en casos de reuniones de trabajo en los que pueda asegurarse la distancia de 2 o más metros por persona, se puede retirar circunstancialmente el tapabocas, siempre que además el lugar sea frecuentemente ventilado. Sin embargo, el uso continúa siendo obligatorio, al transitar por áreas comunes (pasillos, baños, etc.) y cuando la disposición de las personas no respete los 2 metros de distancia.

Recomendaciones diarias

Al comenzar la jornada, desinfectar el puesto de trabajo (teclado, teléfono, escritorio, etc.). Repetir al momento de retirarse. Establecer turnos para el uso del teléfono, ya que debe desinfectarse cada vez que una persona lo utiliza. Las comunicaciones entre áreas se deberán realizar prioritariamente por medios tecnológicos, evitando así el contacto cercano con otras personas y restringiendo la circulación dentro de la dependencia.

No compartir los elementos de oficina (lapiceras, reglas, sellos, etc.).

De no ser posible, desinfectar antes de usar. o Evitar tocarse la cara al manipular expedientes de uso común. Lavarse las manos por 40 segundos una vez finalizada la tarea. o Lavar las manos con agua y jabón en los descansos, como así también en toda oportunidad que se ocupen los sanitarios. Dicha limpieza deberá respetar el protocolo de lavado de manos.

Evitar la circulación del personal dentro de los lugares de trabajo.

NO compartir el mate, tampoco los utensilios de cocina, tazas, platos, cubiertos, etc. No compartir elementos personales. o Ventilar periódicamente los ambientes. o Utilizar el ascensor al 50 % de su capacidad, evitar hablar durante el trayecto. No tocarse el rostro, ni ninguna superficie, luego de haber tocado el botón del ascensor. Lavarse las manos inmediatamente al bajar del mismo. o Priorizar el uso de escalera con el debido distanciamiento.

Desplazarse, de ser posible, sin tocar la baranda. o No agruparse en espacios comunes como descansos de escalera, pasillos y comedores ni baños. o Establecer turnos para calentar la comida. Limpiar cada utensilio que se utilice. o Salas de reuniones: en caso que no sea posible realizar la reunión por medios virtuales, se sugiere limitar el uso de la misma a la mitad de su capacidad y respetar la distancia de 2 metros entre los asistentes.

Se debe ventilar el salón y desinfectar las superficies de contacto como micrófonos, picaportes, dispensadores de agua, etc. o Utilizar la capacidad de los sanitarios en un 50 %. Se sugiere el ingreso de 1 o 2 personas según la instalación lo permita. o No permitir el ingreso a las cocinas a personas ajenas al personal de cafetería.

Plan de organización del trabajo

La planificación estará a cargo de las unidades de Recursos Humanos en articulación con las autoridades de cada repartición.

Se deberá confeccionar una planificación detallada del retorno a la actividad presencial, teniendo como referencia lo expuesto en el protocolo, en especial lo relacionado a la conformación de equipos de trabajo.

Las unidades deberán contar con información clara y actualizada en relación a los agentes y sus posibilidades de trabajo remoto y/o presencial. Deberán elaborar -además-, un reporte con los agentes que realicen turnos y contra turnos, indicando días y horarios de desarrollo de las tareas. En el caso de trabajo remoto, deberán contar con la voluntad expresa del agente y la declaración de domicilio donde desarrollará la misma para ser declarada en la Aseguradora del Riesgo del Trabajo.

Los grupos de trabajo deben respetarse, más allá de las rotaciones horarias que se produzcan. Se sugiere a fin de organizar el inicio de las tareas que la incorporación de los agentes sea en tres etapas, de tal manera de realizar las adaptaciones que sean necesarias para lograr la optimización del espacio y el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. Capacitación y concientización del personal:

El personal deberá cumplimentar, -previo al ingreso al trabajo o en el primer día de labores- la capacitación que brinda el IPAP. En la misma se contemplan las medidas preventivas que debe tomar en el trayecto al trabajo, en el trabajo y en el retorno a su hogar.