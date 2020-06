Embate macrista contra intendentes «amarrocadores»

(ADN).- El legislador Juan Martín (JxC) criticó a los intendentes «amarrocadores» y pidió utilizar los fondos anticíclicos de Roca, Cipolletti y Viedma para asistir a los comerciantes de esas ciudades en este contexto de crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus.

Ayer, en su cuenta de Twitter, el legislador indicó que el fallecido ex intendente de Viedma «José Luis Foulkes dejó la municipalidad de Viedma con 350 millones de pesos en el banco», y propuso al actual jefe de gobierno, Pedro Pesatti, «usar estos fondos para asistir a los comerciantes en esta emergencia y así evitar que se pierdan empleos».

«Estos fondos, si no se quieren dar como aporte no reintegrable, se podrían usar para otro tipo de ayudas económicas. Por ejemplo, préstamos de honor con un período de gracia, a devolver cuando el comercio se reactive plenamente», propuso Juan Martín, quien aseguró que «para muchas familias sería la diferencia entre tener o no tener un lugar de trabajo».

Pero el legislador no circunscribió el tema a Viedma. Hoy, renovó el embate: «Los de Roca y Viedma no son los únicos intendentes amarrocadores. Claudio Di Tella recibió la Municipalidad de Cipolletti de manos de

Aníbal Tortoriello con un superávit de 230 millones pesos».

«Reitero lo que dije ayer: no se trata de regalar dinero público. Se pueden implementar préstamos de honor a devolver cuando el comercio esté recuperado. Los comerciantes, agradecidos», posteó en su cuenta de la red social.

Y aseguró que «la meta de un gobernante no puede ser juntar plata para contarla todas las mañanas. Menos cuando hay una crisis. Este es el momento de usar los fondos».