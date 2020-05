Para Doñate hay un vínculo directo de Macri y el espionaje

(ADN). – El senador rionegrino del FdT, Martín Doñate, señaló en diálogo con radio AM 750, que es la justicia la que debe resolver si lo cita a declarar al ex presidente Mauricio Macri, en la causa por espionaje y consideró que “sería razonable” que lo llame a indagatoria porque “existe un vínculo directo” entre el ex mandatario y el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas.

El fiscal federal Jorge Di Lello abrió una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri y al ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, a raíz de una denuncia por supuesto espionaje ilegal, presentada esta semana por la interventora Cristina Caamaño, quien incluyó en una lista de dirigentes espiados al senador Doñate y al ex gobernador Alberto Weretilneck, entre otros.

“Se sabía que era un Gobierno que no tenía ningún inconveniente en articular acciones ilegales como las que llevó en estos cuatro años”, dijo el senador que es miembro de la comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y agregó que “para llevar adelante un modelo económico en el que el Banco Central fugó 86 mil millones de dólares, se necesita una mesa judicial que se naturalizó y funcionaba».

“Sabíamos que durante la gestión de Cambiemos nos sometíamos a los servicios de inteligencia”, dijo Doñate y señaló que «la tarea que nos ha encomendado el Presidente (Alberto Fernández) es terminar con los sótanos de la democracia que han hecho un sistema putrefacto del sistema de las instituciones”.

Sobre la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo nacional, Doñate adelantó que es inminente el envío de un proyecto de ley de reforma judicial por parte del Ejecutivo, que ingresaría por Diputados.