Inquilinos piden que el Estado pague alquileres adeudados

(ADN). – La Federación de Inquilinos Nacional le pidió a la ministra de Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa -en una reunión on line- que el Estado pague la deuda que los inquilinos acumularon en este tiempo de aislamiento, donde no tuvieron posibilidad de trabajar. También solicitaron que se apruebe la Ley de Alquileres Nacional que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que se prorrogue el Decreto 320 (que evita los desalojos) al menos por dos años.

La organización reclamó medidas para el sector, que sigue acumulando deudas y esperando soluciones que «permitan garantizar el techo para familias que no están generando ingresos, y necesitan un horizonte respecto cómo se va salir de la crisis económica». indicó.

LA Unión de Inquilinos enfatizó en la necesidad de llevar tranquilidad a los 9 millones de inquilinos del país,mientras que la ministra Bielsa expresó que va a analizar las medidas, y que dará una respuesta en los próximos días.

«Entendemos y acompañamos la decisión que se tomó en respecto el aislamiento, pero a la vez creemos que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generaron a partir de esa decisión. La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, aceptó la medida, pero esto generó presión social y conflicto con inmobiliarias y algunos pocos propietarios que entienden que el desalojo es la forma de resolverlo. No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo», aseguraron.

«El alquiler que no se paga tiene mucho que ver con la pandemia. La emergencia sanitaria redujo los ingresos a tal punto que no hay salida si el Estado no se hace cargo», dijeron los inquilinos.