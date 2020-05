Coronavirus: SITRAJUR pide no ir a la sede judicial de Roca

(ADN).- El SITRAJUR pidió a los trabajadores de Roca no concurrir a la ciudad judicial producto de la confirmación de un caso de coronavirus. El pedido es hasta que las autoridades garanticen las medidas de higiene y bioseguridad, y el edificio no haya sido sanitizado. El gremio insistió con el jury a Liliana Piccinini.

«Lamentamos llegar a esta situación, más cuando desde el inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) estuvimos pidiendo la constitución de un comité de crisis en el ámbito del Poder Judicial, más tarde el adelantamiento de las paritarias, después, ante la suspensión injustificada de las paritarias fijadas, insistimos con un nuevo llamado el que sistemáticamente fue contestado por la negativa desde la Secretaría de Estado de Trabajo que encabeza Jorge Stopiello», recordaron desde la Comisión Directiva del gremio.

Y agregaron: «no especulábamos cuando reiteradamente le decíamos al Superior Tribunal de Justicia que faltaban elementos, que no era prudente una apertura, que se violaban los principios de la cuarentena, hasta el punto de No permitirse el ingreso del sindicato a los edificios para corroborar el estado de los edificios ante el llamado a retomar tareas, aún cuando se lo hacía con inspectores de la Secretaría de Trabajo. Siempre dijimos que era una decisión apresurada que se hacía mas como represalia al SITRAJUR que como respuesta a una demanda social. Se llegó al colmo de la irracionalidad cuando Liliana Piccinini (presidenta del STJ) denuncia penalmente a nuestros compañeros para impedir el ingreso y el trabajo gremial y que no verificáramos las diversas irregularidades».

«Por ello, resulta sumamente pertinente y necesario que se realice el juicio político a Piccinini a quien hacemos responsable de la salud de todos los compañeros judiciales, y de un posible rebrote de la enfermedad. Y -reiteraron- la convocatoria urgente a paritarias en el ámbito Judicial para tratar las medidas necesarias para resguardar la salud de todos quienes concurren a tribunales», concluyeron.