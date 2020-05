Coronavirus: buscan ampliar el Comité de Crisis

El legislador Marcelo Mango (Frente de Todos) pidió ampliar el Comité de Crisis provincial para atender los efectos de la pandemia del coronavirus, sumando sectores científicos y de la oposición. Consideró que de la forma que está constituido, «no está funcionado».

Mango además cuestionó “la arbitrariedad del presidente de la Legislatura de Río Negro por autodesignarse como único representante del cuerpo legislativo en el Comité de Crisis”. En virtud de ello, presentó un proyecto para dejar sin efecto el artículo 2 de la resolución Nº 138/2020.

“Consideramos que la designación del Presidente de la Legislatura como representante del Parlamento rionegrino ante el Comité de Crisis carece de legitimidad», por lo que «proponemos designar como integrantes de dicho Comité al Presidente de la Legislatura de la Provincia de Río Negro y/o a quien designe el mismo; y a los presidentes o presidentas de los bloques parlamentarios reconocidos o a quienes estos/as designen”, señaló el legislador.

Mango criticó la resolución e indicó que “mediante la misma el vicegobernador (Alejandro) Palmieri se arroga la representatividad de la Legislatura en el Comité de Crisis, desconociendo que el Poder Legislativo es ejercido por la propia Cámara”.

«El Artículo 122 de la Constitución Provincial -señaló Mango- lo estipula claramente al afirmar que el Poder Legislativo es ejercido por una Cámara denominada Legislatura con asiento en la ciudad Capital de la Provincia.” «Asimismo, la Constitución de Río Negro (en el Artículo 123) establece que la Legislatura se integra por no menos de treinta y seis y un máximo de cuarenta y seis legisladores elegidos directamente por el Pueblo, asegurando representación regional con un número fijo e igualitario de legisladores por circuito electoral; y representación poblacional tomando a la Provincia como distrito único, con un legislador por cada veintidós mil o fracción no menor de once mil habitantes”.

Finalmente, el legislador denunció que “el comité de crisis no está funcionando con la Gobernadora, el Presidente de la Legislatura y la Presidenta del Superior Tribunal».

«A las claras, esa composición no está funcionando. Nosotros creemos -y presentamos- en un proyecto de Ley para que se constituya un Comité de Crisis para atender las necesidades generadas por la pandemia del Coronavirus que -entre otros actores- cuente con un Concejo Económico Social plural y Consejo Científico Epidemiológico” subrayó.

Y agregó “esa debe ser la forma de abordaje para la salida más plausible de esta pandemia y que atienda el resguardo de todas y todos los rionegrinos. 20 nuevos casos de COVID-19 en los últimos dos días exigen su funcionamiento y convocatoria”.