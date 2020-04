UNRN: clases virtuales para no retrasar el calendario 2020

(ADN).- La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) continuará con el dictado de las asignaturas en modalidad virtual, con el objetivo de no retrasar el calendario académico previsto para su ciclo lectivo 2020.

Así se definió a partir de la resolución del Ministerio de Educación de la Nación que recomienda a las Universidades Nacionales «la readecuación del calendario académico 2020 teniendo en cuenta la especificidad de la enseñanza universitaria, garantizando las cursadas en las modalidades periódicas que normalmente se desarrollan en un año académico”.

Desde la UNRN indicaron que, aunque se encuentre analizando la readecuación del calendario académico y la toma de nuevas decisiones en función de los resguardos necesarios para proteger la salud de su comunidad universitaria, se decidió continuar con el desarrollo de las cursadas entendiendo que es esta una medida esencial que garantiza el derecho a la educación pública de sus estudiantes.

Para ello, la Universidad continúa con una intensa capacitación a sus docentes para la migración de los contenidos curriculares a su Campus Bimodal y seguirá mejorando las herramientas y los recursos tecnológicos y humanos para que la educación virtual garantice los estándares de calidad exigidos en la educación superior. La UNRN sostiene que es factible continuar garantizando la alta calidad de la enseñanza también en entornos virtuales, apoyándose en la experiencia de instituciones de relevancia internacional como lo son la OPEN University en Inglaterra, la UNED en España y la Oberta de Cataluña, entre tantas universidades de educación a distancia (de hecho, recientemente, en la UNRN se han defendido tesis de un licenciado, cuatro ingenieros y un doctor con evaluación no presencial, con excelentes resultados académicos y con plenas garantías de la identidad de los estudiantes). Actualmente, la UNRN tiene en funcionamiento 688 aulas virtuales.

Al mismo tiempo, la UNRN aclara que garantiza la recuperación de las clases que han perdido los estudiantes por problemas de conectividad, o las que aún no se han retomado después de la primera semana de clases. Para ello, a corto plazo, se establecerán aulas físicas -con condiciones de seguridad e higiene (barbijos, alcohol en gel, etc.) en diez localizaciones- para que estudiantes que no tengan computadora puedan realizar los trabajos solicitados por los docentes, también para bajar materiales, proveyéndoles una notebook e impresora. La utilización de las mismas se regirá manteniendo las medidas recomendadas por los sanitaristas.

Entre otras acciones para atender esta nueva realidad, la UNRN informa que ha iniciado la compra de 5.000 barbijos para su comunidad educativa y la adquisición de modems a las empresas proveedoras de servicio de Internet con el objetivo de que los estudiantes de bajos recursos y sin conectividad puedan cursar los estudios en modalidad virtual, con abono gratuito. Al mismo tiempo, la institución lleva adelante gestiones ante las empresas proveedoras de internet para que los dominios edu.ar sean gratuitos y no consuman datos a los celulares. Ambas medidas se llevan adelante junto al relevamiento que actualmente realiza la institución entre el estudiantado para conocer su condición de acceso a internet, y así poder resolver cada situación particular. Para garantizar el abono gratuito para estos estudiantes a mediano y largo plazo, la UNRN pondrá en marcha la campaña solidaria “Apadrine a un estudiante UNRN” con el objetivo de obtener aportes solidarios para que éstos puedan continuar sus estudios en forma virtual desde su casa.

Todas las medidas adoptadas por la Universidad Nacional de Río Negro son tomadas en función a garantizar la continuidad educativa, la calidad de los procesos de formación universitaria y la preservación de la salud de su comunidad. Por ello, la UNRN comunica que el retorno a las clases presenciales se establecerá cuando la situación epidemiológica lo haga posible y cuando el Estado Nacional lo considere pertinente, pero continuará con su estrategia de virtualización, un camino iniciado hace tiempo que está siendo fortalecido en este contexto.