Según el IET la inflación en marzo se aceleró el 2.6%

(ADN). – El Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) reveló en su informe mensual que en marzo la inflación se aceleró 2,6%, tras un febrero en el que los precios solo subieron 1,8%.

Dos grandes rubros dieron cuenta de casi el 70% de esa suba: educación (que trepó 40,5%, producto del inicio del año escolar) y alimentos y bebidas (que aumentó 2,9%, traccionado por verduras y carnes). El resto de los capítulos de la canasta, por el contrario, registró alzas moderadas (menores al 2%).

La mayor presión inflacionaria se sintió en la primera quincena del mes pasado. A partir de la cuarentena obligatoria iniciada el 20 de marzo, el gobierno obligó a los comercios a retrotraer precios a los del día 6, lo cual contribuyó a que en ciertos rubros (como alimentos y productos de higiene y limpieza) la inflación terminara siendo un tanto más moderada.

De este modo la inflación acumula un 7,6% en lo que va de año y un 45,7% en los últimos doce meses. A nivel interanual, si bien muy elevado en términos históricos, se trata del menor registro desde fines de 2018.

“Es incierto el comportamiento que tendrá la inflación en los próximos meses. Si la cadena de suministro de los alimentos se mantiene sin problemas, y los mecanismos de control de precios funcionan satisfactoriamente, la inflación de los productos más básicos debiera permanecer acotada”, precisa el informe.

Conforme con la proyección del IET, el congelamiento en servicios públicos y en alquileres deberá obrar como ancla inflacionaria. No obstante, el control de los parámetros inflacionarios en valores moderados podrá ocurrir siempre y cuando la macroeconomía (y, en particular, el precio del dólar paralelo) no se desestabilice aún más.

Por otro lado, si bien el salario real creció 5,5% en el primer trimestre del año (por la moderación inflacionaria de enero-febrero y porque se registraron significativos incrementos nominales en el primer mes del año), aún permanece 14% por debajo de noviembre de 2015.

Para los próximos meses, es dable esperar un nuevo sendero descendente, debido a que el drástico parate económico provocado por la pandemia, complicará a que muchas empresas puedan cancelar los salarios que venían pagando hasta marzo.