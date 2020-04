Piden dar marcha atrás con despidos en el hospital Carrillo

(ADN).- A pesar del decreto presidencial que prohíbe despidos, y que el sector de salud es considerado como servicio esencial en la lucha contra la pandemia del coronavirus, el hospital de Bariloche Ramón Carrillo echó a 4 trabajadores.

La situación fue denunciada hace unos días por el gremio ATE, que informó sobre un diálogo con el Ministerio de Salud para revertir la situación. Pero pasados los días, y sin respuesta, la conducción gremial salió hoy a reclamar la reincorporación de los despedidos.

“Por un lado se habla de los héroes y todos salen a aplaudir, pero después no les tiembla el pulso a la hora de dejarlos en la calle. Podemos esperar que lleguen los insumos, pero no podemos permitir que falte un solo trabajador a la hora de garantizar que el coronavirus no haga estragos en nuestra provincia” señaló el secretario General de ATE, Rodrigo Vicente.

El sindicato demandó, en concordancia con lo ratificado por el Presidente de la Nación frente a la pandemia y a la emergencia sanitaria, la “protección a los puestos de trabajo” y “mantener los puestos de trabajo en momento de crisis”.

Para ATE, además, «en esta situación debe considerarse el contexto de público conocimiento sobre la pandemia, para la cual resulta necesario contar con recurso humano calificado y experimentado, como el caso de los trabajadores despedidos. Es sabido que el recurso humano falta incluso en situaciones ‘normales’, por lo que ahora más que nunca no se puede prescindir del mismo. Pero además, el contexto es de tal gravedad que el propio Presidente firmó un decreto para evitar despidos», indicaron desde el gremio en una nota elevada al Ministerio de Salud.

De esta manera, ATE se dejó en claro la importancia fundamental de apuntalar el sistema público de salud para hacer frente al desafiante momento que atraviesa el país, sobre todo en áreas tan estratégicas como en las que se desarrollan los mencionados trabajadores despedidos.