Rubén Pablos: «Malvinas no es solo la guerra»

(ADN). – «Con mucha alegría y orgullo podemos hablar de la nueva ley de Malvinas en la currícula educativa, con la particularidad que será estudiada en todas las áreas educativas y donde por primera vez los Veteranos de Guerra de Malvinas estamos diseñando y trabajando conjuntamente con el equipo del Ministerio de Educación y DDHH la manera de implementarla. Esto es histórico, para los Veteranos de Guerra de Malvinas, para la Causa Nacional y para la provincia que la pone a la vanguardia en esta temática», expresó Rubén Pablos Directos de Veteranos de Malvinas de Río Negro, al recordar 38 años del conflicto con los ingleses en el Atlántico Sur, en el intento de recuperación del archipiélago argentino.

Agregó que «entendemos que a partir de esta nueva norma finalmente se podrá difundir y enseñar los más de 500 años de historia que tiene la Causa Malvinas, y no solo la guerra de 1982, porque Malvinas no es solo la guerra, y la discusión no debe ser solamente con los militares de aquella época, porque de esta manera dejamos de lado en esta discusión al verdadero enemigo de la Patria que es el imperio Británico y dejamos también de lado la importancia que tienen las Islas, nuestra plataforma continental con todos los Recursos Naturales que allí existen y su estratégica posición geopolítica».

«Hoy recordamos a nuestros héroes, aquellos hombres que dieron la vida por la Patria, a los que con su entrega aportaron a hacer más grande nuestra Nación», dijo y destacó que «hace 38 años los Veteranos de Guerra de Malvinas seguimos luchando para poner la Causa Malvinas en el lugar histórico y actual que corresponde, sabemos que la guerra no vale, que la guerra es un error y un horror, que todas las guerras son injustas, pero la lucha por la Causa Malvinas es justa», manifestó Pablos.

«Malvinas y las Islas del Atlántico Sur son parte de nuestro territorio usurpado por el enemigo ingles hace más de 200 años, situación acompañada por sucesivos gobiernos de turno que con tratados nefastos no hacen más que favorecer el bienestar y enriquecimiento tanto de los ingleses como de los ocupantes ilegales de las islas», prosiguió.

Rubén Pablos manifestó que «pero en estos días sentimos que debemos hablar de la situación que nos está atravesando, el COVID-19» y «una de las enseñanzas que nos dejo la guerra es el de ser más solidarios y en entender que sin el otro no nos salvamos, que de las situaciones más extremas, más críticas siempre podremos salir si nos unimos y lo hacemos en conjunto».

«No debemos quedarnos en discutir, en cuestionar lo que nos pasa, solamente debemos entender que el momento se dio así y que debemos buscar la solución, debemos ser parte de esa solución y no del problema. Que siempre hay que buscar la parte positiva del problema y actuar en esa línea», dijo y señaló que «sabemos que no es fácil, nada sencillo atravesar estos momentos de tanta angustia, indefiniciones, necesidades y hasta con la muerte tan cerca, lo sabemos y entendemos, pero de esta situación que nos atraviesa como sociedad saldremos fortalecidos, en el futuro así lo entenderemos pero hoy debemos ser conscientes de lo que nos está pasando, ser solidarios, pensar en comunidad y actuar en consecuencia.

«Queremos también agradecer por el permanente acompañamiento del gobierno provincial para con todos nosotros y la lucha en la Causa Nacional», finalizó.