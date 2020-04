Estiman una inflación en torno del 2% para abril

(ADN).- El índice de precios de abril perfila una baja que lo situaría cerca de 2%. El dato surge de evaluaciones de las consultoras económicas privadas, que justifican su proyección con la depresión económica que acompaña a las medidas de aislamiento social.

En marzo la inflación tuvo un rebrote y llegó a 3,3%, según Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con un aumento interanual de 48,4%.

Sin embargo, para el presente abril “nos da bajo, no deflación, pero menos que marzo, más cerca de 2 que de 3%” señaló en diálogo con Ámbito Financiero Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go. La economista aclaró que todavía no tienen el dato cerrado, pero señaló que en la segunda semana hubo caída en precios relevados. No obstante, advirtió sobre la dificultad que supone estimar precios en un marco en el que “hay muchos faltantes, desaparecieron las ofertas y hay un montón de precios que no existen porque son sectores que están cerrados”.

Fausto Spotorno, de Orlando Ferreres y Asociados coincidió en que “la medición es muy complicada” y advirtió que “hay una inflación oculta”. Consideró que las últimas dos semanas mostraron tendencias a la baja. Así, la medición de esta consultora proyecta una suba de 1,2% para los precios de abril.

Camilo Tiscornia también considera que “la inflación de abril va a ser menor que la de marzo”, al tiempo que calculó que el índice rondará 1,5%. A su juicio, “no creo que el Índice de Precios al Consumidor total baje, pero si vimos varios precios bajando”.

Para la consultora Ecolatina la inflación del presente mes se proyecta en torno de 2,5%. Al respecto, Matías Rajnerman señaló que “el rubro alimentos y bebidas sigue subiendo por encima del promedio general”. Coincidió en cuanto a que faltan los precios de bienes y servicios y advirtió que es de prever que “cuando se levante la cuarentena se den nuevas subas de precios”.