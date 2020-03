Weretilneck pidió precio sostén de U$D54 para el barril de crudo

(ADN). – Alberto Weretilneck pidió al presidente de la Nación que se fije un precio sostén para el barril de petróleo crudo, con el propósito de paliar la crisis que atraviesa el sector hidrocarburífero y «salvaguardar la economía de las provincias productoras de petróleo» indicó el senador rionegrino, quien estimó que esta situación provocaría una pérdida en Río Negro de ingresos por regalías de 2.160.000.000 de pesos ( un 33% de la proyección anual) y que la caída de ingresos para el conjunto de provincias como consecuencia de los actuales valores internacionales del crudo, asciende a unos $3.800 millones mensuales, lo que en el año significa hasta 2 meses de salarios de los agentes provinciales.

Por tal motivo señaló que es necesario establecer un precio para el petróleo -del orden de 54 dólares por barril- que permita darle continuidad a esta actividad y evitar el problema social que se generaría ante la paralización de los equipos, más el efecto negativo en los recursos de las provincias productoras, donde la recaudación por regalías caería en forma proporcional a la disminución del precio.

“La emergencia sanitaria a nivel nacional y la crisis internacional golpearon duramente al sector hidrocarburífero, y si no tomamos medidas urgentes, no sólo bajará drásticamente la recaudación, sino que además se perderán miles de puestos de trabajo”, dijo el ex gobernador rionegrino.

“Esto llevaría además a una baja del 10% de la producción petrolera, afectando a las actividades relacionadas a dicha explotación, propiciando una caída significativa de la inversión en estimulación de pozos petroleros, falta de exploración derivada de la cancelación de las inversiones proyectadas, desaceleración de las inversiones en las actividades directas e indirectas, y caída de los puestos de trabajo relacionados con la actividad”.

Explicó Weretilneck que una menor producción de petróleo en Río Negro genera un efecto adverso en la recaudación fiscal, ya que las empresas de servicios relacionadas con la actividad petrolera no estarían pudiendo hacer frente a sus dificultades económicas y financieras, estimándose una caída en la recaudación fiscal en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de aproximadamente $430.000.000. Es decir, la pérdida total para la provincia ascendería a la suma de $2.590.000.000, cifra equivalente al 75% de la masa salarial mensual provincial.