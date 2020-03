UPCN realiza hoy un paro general de actividades

(ADN). – Se cumplirá hoy el paro general de actividades en la administración pública, convocado por la UPCN de Río Negro, convocado por reclamos salariales, donde el gremio estatal se opuso al acuerdo de los aumentos de sueldos alcanzado en el ámbito de la Función Pública.

No será neutro el alcance que tenga esta medida de fuerza, en el marco de las diferencias que se sucedieron entre la UPCN y la anterior gestión de Alberto Weretilneck, que no se lograron superar en el actual gobierno de Arabela Carreras. Un punto que no menor en el análisis es la repercusión que pueda tener el paro con porteros afiliados al gremio que puede afectar el dictado de clases en algunos establecimientos educativos.

Este paro fue resuelto hace una semana en una reunión de secretarios gremiales realizada en Viedma y se determinó «para que el gobierno escuche a los trabajadores y rectifique las políticas económicas que llevaron a toda la sociedad a esta situación preocupante y al humillante endeudamiento de las economías familiares».