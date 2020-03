(ADN).- La gobernadora Arabela Carreras confirmó que esta tarde participará de la reunión que mantendrán todos los mandatarios provinciales con el presidente Alberto Fernández en Buenos Aires, donde podrían determinar la cuarentena obligatoria en todo el país. Y anticipó que en la agenda que abordarán, la economía -junto a la salud- será central.

«La restricción también implica restringir la generación de la riqueza» indicó Carreras, quien admitió que el sector privado es el más perjudicado, especialmente los integrantes de la economía informal. Pero: «No podemos proponer una solución individual, de esto charlaremos con el Presidente y los gobernadores» subrayó en diálogo con Radio Noticias. «Todo el sector privado se encuentra con serias dificultades: los cuentapropistas, las pymes y las grandes empresas», manifestó.

«Voy a llevar la preocupación de los sectores productivos de Río Negro» aseguró, y repasó: «La fruta que no se cosecha se pierde, el taxista que no sale a trabajar no cobra… no tiene una solución sencilla el tema».

En otro tramo de la entrevista, la gobernadora adelantó que «estamos yendo en un camino de restricción de la circulación muy drástico. No estamos de vacaciones, se intenta que la población se quede en su casa, pero debemos garantizar la circulación de los bienes para que no haya desabastecimiento».

Y sentenció: «El escenario es complejo e inédito. La humanidad está tomando decisiones que no había tomado antes».