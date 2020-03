Críticas por quita de contenido local en radio Nacional

El legislador Juan Martin (Juntos por el Cambio) manifestó su rechazo por la eliminación de programas locales en las emisoras de Radio Nacional. “Es un paso atrás en materia de pluralidad y de federalismo” manifestó, y se solidarizó “con todos los que ven silenciadas sus voces con esta medida”.

“Si había algo bueno en la Ley de Medios del kirchnerismo es que pretendía promover la pluralidad de voces. Esta medida va en sentido contrario”, expresó Juan Martin, señalando que “se atenta contra quienes producen contenidos en el interior, dando trabajo y reflejando las voces y particularidades del territorio”. En este sentido, recordó que en Río Negro funcionan emisoras de Radio Nacional en Viedma, Bariloche, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci.

El parlamentario se mostró preocupado frente a “la posibilidad de reemplazar los envíos locales de las emisoras por programas ‘militantes’ tipo 678, que parece ser lo que quieren”. “Vamos a estar muy atentos a que esto no suceda”.

Por otra parte, Juan Martin consideró que la decisión de eliminar programas de producción local es “un acto de unitarismo en los medios”.

“Quienes tomaron esta determinación no conocen el rol de Radio Nacional y lo que significa para la gente de las provincias. Hay una cercanía que no se puede percibir desde un escritorio en Buenos Aires”, sostuvo, aunque consideró que “no me extraña una medida de este tipo por parte de un gobierno que le saca fondos a las provincias, que paraliza las obras públicas y que quiere volver a la lógica del látigo y la chequera”.