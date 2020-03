Crash económico: inquilinos rionegrinos piden ayuda

(ADN).- El receso de actividades dispuesto para prevenir la circulación del coronavirus tiene consecuencias económicas. Es por ello que el presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, pidió que se tomen medidas urgentes para el sector, que se compone de quienes arriendan una vivienda o un comercio.

El congelamiento del alquiler, la suspensión de desalojos y algunas medidas impositivas, en la lista de reclamos.

«En estas últimas horas fuimos saturados con consultas sobre la posibilidad de no pagar el alquiler. Muchos inquilinos no están trabajando, o temen quedar sin empleo, por lo que es fundamental tomar medidas para no agravar más la situación de las familias», indicó Díaz.

Desde la organización, pidieron subsidios para inquilinos que pierdan el trabajo, la suspensión de cortes de luz y gas por 180 días, y el congelamiento del precio de los alquileres. «Es urgente la conformación de un Comité de Crisis con todos los sectores para ayudar a la población», exhortó el dirigente.

«Estamos muy preocupados porque muchos inquilinos e inquilinas corren el riesgo de perder su trabajo o no generar ingresos para este próximo mes. Por eso es importante que el Estado tome medidas para que no se pierdan puestos de trabajo, pero también garantizar nadie quede en la calle en el marco de esta crisis mundial inesperada», señaló el Presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos.

«En las próximas horas vamos a tomar una posición desde la Federación de Inquilinos Nacional, porque esto no es sólo un problema de Río Negro, sino de todo el país, pero en principio pedimos medidas a las autoridades locales», aseguró.

Y agregó: «¿Qué vamos a esperar, que el mes que viene cientos de miles de inquilinos e inquilinas no puedan pagar el alquiler, la luz, el gas, porque no tienen trabajo? Me parece que tenemos que anticiparnos y trabajar solidariamente como comunidad y como Estado».

Medidas para alquileres de vivienda permanente:

-Suspensión de cortes del luz y gas por al menos 180 días.

-Eximir del pago de impuestos municipales y provinciales (e intereses) a inquilinos que pierdan el empleo.

-Subsidio a inquilinos e inquilinas para afrontar el alquiler.

-Suspensión de desalojos.

-Tratamiento ley de alquileres nacional.

-Congelamiento del precio de alquileres.

-Extensión automática y obligatoria del contrato de alquiler.

Medidas para alquileres comerciales:

-Repros para comerciantes que deban y no deban impuestos pero que tengan empleados (no para el que eche trabajadores).

-Eximición del pago de impuestos municipales y provinciales (e intereses) para pequeñas empresas y comercios por 180 días.

-Subsidio para el pago de luz y gas.

-Congelamiento del precio de alquileres.

-Extensión automática y obligatoria del contrato de alquiler.