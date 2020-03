Carreras dictó medidas impositivas y facilidades de pago

(ADN). – Un conjunto de medidas en beneficio a la producción y el comercio dispuso la gobernadora Arabela Carreras, en el marco de la pandemia del coronavirus y las consecuencias derivadas del aislamiento social. También el gobierno rionegrino acordó con el Banco Patagonia SA, como Agente Financiero de la provincia, mejoras en las condiciones de los préstamos que el ente crediticio ofrece para pymes rionegrinas.

Las medidas

• El importe de las obligaciones correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor, con vencimiento en los meses de abril y mayo de 2020, serán prorrateadas equitativamente entre las cuotas que venzan con posterioridad al 1° de junio de 2020.



• El pago de las cuotas de los planes de facilidades de pago realizados en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos por contribuyentes del régimen directo y monotributistas (del régimen directo o de Convenio Multilateral con sede en la Provincia de Río Negro) con vencimientos en abril y mayo de 2020, podrá efectivizarse hasta los 60 días corridos posteriores a los respectivos vencimientos.



• Se suspende por 60 días corridos la emisión y gestión de intimaciones por falta de presentación y/o pago de los impuestos que administra la Agencia de Recaudación Tributaria, así como la iniciación y sustanciación de los juicios de ejecución fiscal durante el mismo plazo. Esta medida no incluye las intimaciones y ejecuciones para hacer efectivas las sanciones impuestas con motivo de infracciones a las normas referentes a lealtad comercial, abastecimiento, defensa del consumidor y precios máximos.



• Se suspende por 60 días corridos la exigibilidad de presentación del Certificado Único de Libre Deuda dispuesto por Ley N° 4798.



• Se excluye del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), durante los meses de abril y mayo de 2020, a los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos que sean monotribustistas categorías A y B.



• Se exceptúa del pago del monto mínimo del impuesto sobre los Ingresos Brutos durante abril y mayo de 2020, a todos los contribuyentes inscriptos bajo el régimen directo.



• Durante abril y mayo de 2020, los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que sean monotribustistas gozarán de reducciones en el impuesto a ingresar de acuerdo a la siguiente escala:

a) 100% para las categorías A, B, C y D

b) 80% para las categorías E, F y G

c) 50% para las categorías H, I, J y K

Sobre este conjunto de medidas, Arabela Carreras destacó que “hemos abordado con total profesionalismo la emergencia sanitaria. Concluido esto, estamos trabajando con el gabinete social y económico evaluando los impactos que tiene el aislamiento obligatorio y el parate de la actividad”.



Explicó que «estas medidas impactarán enormemente en la mayoría de los comerciantes que tienen su actividad disminuida. En este primer paquete estamos pensando en las pymes más pequeñas, los cuentapropistas, los monotributistas, es decir, los sectores más desfavorecidos. Estamos estudiando paquetes específicos por rubro”.



Agregó que las disposiciones «se toman en conjunto con sectores de la construcción, el turismo, el comercio y la producción. En estos próximos días nos reuniremos con los gremios. Entendemos el malestar que tienen los comerciantes y los productores, porque está en riesgo su normal desempeño. Con todo el compromiso, estamos promoviendo acciones que sirvan para morigerar el efecto de esta situación” y señaló que «estamos siempre atentos a las políticas nacionales, para combinarlas con nuestras propuestas”, indicó finalmente.

Créditos bancarios

En cuanto al acuerdo con el Banco Patagonia SA para mejorar las condiciones de devolución de los créditos ofrecidos a tasas diferenciales para las pymes rionegrinas, se informó que se trata de $1.700 millones de pesos en créditos para acompañar a las pymes de la provincia durante la emergencia sanitaria, a una tasa del 24%.



Si bien en principio se había estipulado un plazo de devolución de 12 cuotas, a partir de las gestiones del Gobierno, la entidad crediticia dispuso un plazo de 18 cuotas y 90 días de gracia para comenzar a pagar.



El dinero se destinará a financiar capital de trabajo, en especial pago de sueldos, pago a proveedores, reposición de mercadería y también, acompañar a los prestadores de salud con servicios de internación.