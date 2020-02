Zgaib aseguró que se prestan los servicios en el hospital de Roca

(ADN). – El ministro de Salus rionegrino, Fabián Zgaib, aseguró que «la salud no corre riesgo» y que «nunca se dejó de brindar servicio en ningún hospital público» , en respuesta a la medida tomada por los médicos y profesionales del hospital de General Roca, que anunciaron que no se realizan las cirugías programadas y que las urgencias tendrán una atención «subóptimas». En este reclamos piden por medicamentos, insumos, falta de médicos para las guardias y reparaciones de equipos.

«Nunca se dejó de operar” dijo Zgaib y enumeró que “en diciembre se operaron 270 personas, en enero 240 y llevamos más de 150 en febrero. Si hubiera que declarar emergencia no hubiéramos podido operar y no es así”. Insistió que “la realidad no es fácil” porque “han aumentado muchísimos los medicamentos, no sé si hoy algún sector de la economía se ha visto más afectada que la salud, pero nunca dejamos de dar servicio en ningún hospital”.

Sobre la reunión con los jefes de servicio del hospital de Roca y señaló que “dentro de la distintas posiciones, la reunión fue muy buena. Todos queremos lo mismo, que es brindar el mejor servicio a los rionegrinos».

Zgaib insistió que por el tema económico y social la cantidad de personas que se atienden en hospitales públicos ha aumentado. A pesar de esto, el servicio siempre se brinda” y agregó que «a esto debemos sumarle que la obras sociales no pagan hace seis meses y que la Superintendencia de Salud debe 18 mil millones de pesos a todo el sistema de salud del país”, agregó y aseguró que “hoy el único que está sosteniendo todo el gasto del hospital público es la Provincia y el Ministerio de Salud”.

Adelantó que en Salud se «están haciendo tres compras centralizadas de medicamentos por más de $ 250.000.000 para que lleguen a todos los hospitales y que en octubre último se aumentamos los fondos permanentes que usa el hospital para hacer las compras y en marzo volveremos a incrementarlo”.