Proponen establecer el lenguaje inclusivo en el Estado

(ADN).- El legislador Marcelo Mango (FdT) elevó un proyecto a la Legislatura a través del cual se establece “la utilización de lenguaje inclusivo, no sexista y no binario en toda la documentación oficial de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la provincia”.

Para tal fin, la iniciativa también promueve la creación de una Comisión Legislativa Especial para la elaboración de un manual que contenga las normas para la confección y redacción utilizando un lenguaje inclusivo, no sexista y no binario para toda la documentación administrativa.

“El lenguaje no sexista es el que evita el sesgo hacia un sexo o género en particular. Se entiende por lenguaje inclusivo y no binario aquel que ni oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros”, dijo Mango. Y agregó que, “el reconocimiento legal de las identidades no binarias implica romper con el binarismo machista y excluyente y hacer visible, a través del lenguaje, lo que está sometido a la oscuridad, dado que el uso de un lenguaje inclusivo, no sexista y no binario, desoculta lo oculto, incluye lo excluido e iguala en las diferencias”.

Asimismo, el parlamentario recordó que “en el mes de mayo de 2019 (en autoría compartida con la legisladora mandato cumplido Carina Pita) presentamos un proyecto de Ley (Expte. Nº 137/2019) que -hasta el momento- no ha sido puesto a consideración”.

Uno de los objetos de ese proyecto es la creación de una Comisión Legislativa Especial para la modificación del Reglamento Interno de la Legislatura, a fin de introducir la perspectiva de géneros al Poder Legislativo, siendo uno de las áreas a trabajar la adecuación del “lenguaje del Reglamento Interno de la Legislatura a un uso igualitario e inclusivo sobre la base de la igualdad de trato y oportunidades, desterrando todo vestigio del lenguaje sexista», propone el proyecto.