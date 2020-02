Portezuelo: para Río Negro, no están dadas las condiciones

(ADN).- El titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti, ratificó que Río Negro y otras provincias integrantes del COIRCO están reclamando algunas pautas necesarias para habilitar la obra de la presa Portezuelo del Viento, como el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, que debería hacer el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. «La postura hoy de la provincia es que, aunque se considera que la represa sería beneficiosa para la cuenca, hoy no están dadas las condiciones para que continúe esa construcción».

Curetti recordó que “Mendoza hizo el estudio de impacto ambiental de la obra, con su audiencia pública en esa provincia, con la normativa que rige en esa jurisdicción para ese tipo de emprendimiento, y fue aprobado; luego el COIRCO encomendó a dos universidades un estudio de impacto ambiental en la cuenca, cómo impactaría la obra en toda la cuenca, y eso fue objetado por La Pampa, no lo aprobó, por eso se decidió que se hiciera un estudio de impacto ambiental a través de un organismo con imparcialidad y propusimos que sea el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación el que avanzara en esto con una audiencia pública nacional”.

En diálogo con Radio Nativa agregó que “hubo una serie de requisitos del organismo nacional entre ellos la unificaciónd e ambos estudios, el de la obra y el de impacto en toda la cuenca; Mendoza había aceptado en principio este esquema, pero la novedad es que en la reunión el Comité Ejecutivo del COIRCO el jueves pasado no es que haya un cambio de posición, peros e planteó la discusión sobre si eso amerita o no amerita”. Y explicó que en función de esto hoy no están dadas las condiciones para que continúe la obra, más allá que se considera que la represa sería beneficiosa para la cuenca.

Hay que recordar que el gobierno nacional designó al pampeano Javier Schlegel, como su representante en el COIRCO, lo que molestó a Mendoza.

Curetti explicó que Neuquén avala la obra pero también quiere que se den todas las condiciones y Buenos Aires planteó una postura muy similar a Río Negro, si no se avanza en ese estudio integral, será difícil avanzar en la construcción.

Destacó que esta postura es la que acordaron la gobernadora Arabela Carreras con su par pampeano, Sergio Ziliotto, junto a otros temas que tienen que ver on el análisis de la difícil situación de la cuenca, la sequía prolongada. “Estuvimos en Casa de Piedra donde se certificó la situación preocupante, 10 años de sequía”, consignó.

“Hay que estar seguros que Portezuelo del Viento será beneficiosa y no un perjuicio”, concluyó.