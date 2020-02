Piden el 56% de aumento para trabajadores de ARSA

(ADN).- El gremio de Trabajadores de Saneamiento (SITSA) reclamó un aumento del 56% para los trabajadores de Aguas Rionegrinas. La empresa estatal no respondió aún cuál será la pauta salarial para este año, por lo que no se descartan medidas de fuerza.

«Lo que se avisora son $4.000 pesos no remunerativos, cifra no representativa para el gran deterioro en los salarios. Puede ser un paliativo pero está muy lejos de mejorar la realidad», afirmó la conducción de SITSA. «Agravando la situación, no les tembló la lapicera para firmar el aumento de funcionarios y planta política, demostrando una vez más, en qué lugar quedan los trabajadores ante la situación planteada y el silencio absoluto de quienes deben dar respuesta», añadieron.

El gremio explicó que el pedido de 56% de incremento salarial «se desprende de un posible 40% de inflación previsto para el año en curso. Ojalá sea menos, pero estas son las estimaciones. El otro 16% es en concepto de la pérdida acumulada entre los años 2018 y 2019».

«Tomamos esta decisión teniendo en cuenta que quieren ‘estrirar’ las cosas, dilatar la agonía, sin pensar un instante lo importante de nuestro sector: llevar agua potable a todos los rionegrinos y sanear la Provincia como se hace a diario sin claudicar», comunicó SITSA.