La trabajadora de Aerolíneas no salía de su asombro. El juez del STJ insistía en que le cargaran millas a su cuenta personal por la compra del pasaje en avión que hizo el Estado. Pero por más que se quejó, el hombre no logró su cometido. Parece que no es cierto aquello de que los magistrados «tienen privilegios»…

Relacionado