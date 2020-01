Emergencia en Choele: «viola la Carta Orgánica»

(ADN).- Los concejales del Frente de Todos de Choele Choel salieron al cruce de las acusaciones del intendente, Diego Ramello, por la no aprobación del proyecto de emergencia económica. Según los ediles de la oposición, el proyecto de ordenanza tiene «aberraciones jurídicas» y «viola la Carta Orgánica».

Mediante un documento, Verónica Porrino y Carlos Ottogalli no solo esgrimieron sus respuestas políticas, sino también, avanzaron en denuncias contra la gestión municipal.

El comunicado

«Que no solo queremos saber, al igual que el pueblo de Choele Choel, en qué se gastaron los fondos municipales, como denuncia a través de los medios el Sr. Ramello, sino que también quisiéramos , que de explicaciones a la sociedad sobre las denuncias de subsidios que fueran percibidos ilegalmente por funcionarios de su actual gestión , como así también familiares del mismo, violando la ley electoral N°22.864.

Que el proyecto de ordenanza de emergencia al que el intendente refiere, posee aberraciones jurídicas y por el contrario no busca la transparencia de la cual se jacta sino que quiere consagrar la impunidad de “amigos”, intentando vulnerar las posibilidades de investigar la deuda municipal al concejo deliberante del cual formamos parte.

Que, comparar la emergencia nacional al proyecto de emergencia económica que elaboró el oficialismo actual tiene dos interpretaciones posibles, un desconocimiento absoluto de las leyes o un intento de confundir y subestimar a la gente.

Que, el intendente que llegó levantando las banderas de la transparencia y honestidad y que se encuentra denunciado en el marco del despilfarro de los recursos del estado provincial, prometiendo “billetera” y obras, hoy realice este tipo de declaraciones, solo denota que no sabe cómo resolver las situaciones para las cuales fue elegido, y/o que el mismo ha realizado un pacto espurio con la saliente administración con la cual siempre estuvo ligado y hoy trata de desviar la atención con burdas operaciones mediáticas.

Es por ello, que instamos al Sr. Intendente, a que no distorsione la realidad, su proyecto de ordenanza viola la carta orgánica, no cumple con los requisitos mínimos de legalidad, no fue debatido ni tratado en comisión para intentar descifrar a donde quería llegar con el mismo y por sobre todas las cosas, no habla en ninguna parte de su texto de investigación de deuda.

También le hacemos saber que es su obligación como funcionario público, denunciar los actos de corrupción como las retenciones indebidas de haberes a empleados públicos del municipio de Choele Choel , del cual suponemos que ya denunció como corresponde, ya que las hizo públicas por difusión radial a todos los ciudadanos , sino claramente estaría cometiendo “un pacto de impunidad” e incumpliendo con su deber de funcionario público.

Queremos dejar en claro que estamos a disposición del intendente a fin de radicar las denuncias correspondientes en forma conjunta con el objeto de que se investigue las deudas y acreencias del municipio local (incluida la obra pública, asfalto, etc.) en los últimos 8 años, como así también a los funcionarios y familiares de su actual gestión ,por la percepción y utilización ilegal de los fondos provinciales durante su campaña electoral.

Por último, como bloque es nuestro deseo poder tener un diálogo saludable con el intendente electo para poder avanzar con proyectos que le mejoren la vida a los choelenses , que en definitiva es para lo que nos eligieron».