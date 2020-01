Alfredo Cornejo dijo que Macri debería quedarse callado

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, salió al cruce de las críticas de Mauricio Macri y le pidió que se haga cargo de las decisiones que tomó durante su gobierno, además de sugerirle que se llame a silencio.

El mendocino es el primer dirigente importante del partido que sale a responderle al ex presidente, que hasta ahora había sido criticado solamente por los radicales díscolos como Ricardo Alfonsín y Federico Storani. La respuesta de Cornejo adquiere mayor dimensión porque se trata del presidente del comité nacional de la UCR, publicó LPO.

«El radicalismo acompañó más de lo razonable en muchos aspectos. Me parece que es injusto», dijo Cornejo sobre el video donde Macri ataca a la UCR por haberse opuesto a la quita de subsidios a los patagónicos. El mendocino agregó en una entrevista con La Nación + que el ex presidente está mal informado sobre el costo real de aquella medida.

Luego, el ex gobernador le sugirió que se llame a silencio, como venía haciendo desde que dejó la Casa Rosada. «Creo que el ex presidente hizo una gran contribución a la coalición Cambiemos, a la alternancia en la Argentina, con quedarse callado y ser prudente en este mes y medio. Me parece que debe continuar en esa misma dirección. Su mayor contribución es la prudencia en estos tiempos», afirmó.

«Este es el tiempo donde la luna de miel está a favor del Gobierno. Cualquier gobierno merece su luna de miel, pero eso no quiere decir que no tenga que tener oposición, control o voces contrarias. Pero él (Macri) no es la autoridad adecuada para eso, porque contribuye al relato de Alberto y Cristina de que todo esto es un problema de la herencia», agregó.



Cornejo puso como ejemplo el tema de la deuda, donde según dijo los dichos de Macri en la reunión con Villa La Angostura no hacen más que fortalecer «el relato» del oficialismo. Al respecto, cuestionó que haya culpado a sus ministros por el fenomenal endeudamiento en su gestión.

«Me parece que no puede ser el líder de la oposición o el único líder. No puede serlo porque Argentina necesita confiar en sus dirigentes y si él tomó la decisión de ir al FMI, no puede responsabilizar a sus subalternos, él la tomó en base a un proceso de deliberación -proceso de deliberación en el cual el radicalismo no participó activamente-, con lo cual se tiene que responsabilizar él», disparó Cornejo.

«Los funcionarios los eligió Macri, por lo menos los más cercanos. Él tomó las decisiones y debe hacerse cargo», completó.

Por otro lado, Cornejo destrozó a Durán Barba luego de su reaparición «Es un provocador que no ha contribuido en lo más mínimo en el gobierno de Macri. El ex presidente por lo menos se sometió a elecciones y tomó responsabilidades. Durán Barba es un consultor que da opiniones, que provoca, y creo que su ego le juega una mala pasada, creo que es un inútil, sus contribuciones han sido bastante pobres», fustigó.

Igualmente el mendocino se ocupó de dejar en claro que Macri es responsable de haberle dado poder a Durán Barba. «Macri fue el que lo avaló. Y escuchó muchas veces sus consejos por encima de toda la estructura política que constituían los líderes de los partidos y del Congreso de Cambiemos», concluyó