Viedma: Giselle Iaccarino preside la Cámara de Comercio

(ADN).- Por primera vez en la historia de la Cámara de Comercio, Turismo y Producción de Viedma, una mujer presidirá la institución. Se trata de Giselle Iaccarino, quien fue elegida por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria celebrada el viernes.

La Asamblea también aprobó por unanimidad la Memoria Anual y el Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos del último ejercicio económico.

El acto, realizado en la sede de la institución, ubicada en calle Buenos Aires 53, comenzó minutos después de las 21 horas con la lectura al acta de convocatoria, a cargo del presidente saliente Marco Magnanelli, tras lo cual se trataron los distintos puntos del Orden del Día. La presentación del Balance incluyó un informe de la Paula Baluzzi, quien realizó explicaciones puntuales.

Finalmente se procedió a la renovación de autoridades de la entidad empresaria, habiéndose oficializado una única lista, postulando para presidenta a Giselle Iaccarino y para vicepresidente a Dardo Alberto Cardelli. La lista fue aprobada por unanimidad.

La nueva Comisión Directiva

La Comisión Directiva de la Cámara de Comercio quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Giselle Gimena Iaccarino; Vicepresidente: Dardo Alberto Cardelli; Revisor de Cuentas Titular: María Inés Jovanocich; Revisor de Cuentas Suplente: Octavio Nicolás Iommi; Secretaria: Marina Natalia Balzi; Tesorero: Gastón Mario Barbieri; 1° Vocal: Hoses David Ugarte; 2° Vocal: Alejandra Paola De León; 3° Vocal: Juan Agustín Moggio; 4° Vocal: Adriana Mabel Iguacel; 1° Vocal Suplente: Carlos Enrique Steding; 2° Vocal Suplente: Jessica Telleria; 3° Vocal Suplente: Abel Parisi y 4° Vocal Suplente: Jorge Fabregues.

El resto de los cargos serán distribuidos en la primera reunión de Comisión Directiva.

Iaccarino

La flamante presidenta expresó que haber sido elegida para presidir la nueva Comisión Directiva «Es un honor en varios aspectos. En primer lugar tiene que ver con el sentido de pertenencia, los últimos años integré distintos equipos dentro de la institución y tuve la oportunidad de conocer cada uno de los niveles que la integran. En segundo lugar es un honor inmenso y un privilegio, porque ser la primera mujer en 70 años de historia de nuestra institución, en presidir la Comisión Directiva no es poca cosa».

«Es una responsabilidad profesional y un desafío personal enorme que espero igualar con una importante labor para continuar elevando los logros de esta entidad como viene sucediendo desde su fundación».

Iaccarino aseguró que «será objetivo de esta nueva Comisión Directiva, el de alentar, contener y acompañar a las nuevas generaciones de emprendedores, empresarios, comerciantes, profesionales y productores para que se inicien en esta institución y crezcan -ellos y sus emprendimientos- dentro de la misma, para convertirse en el futuro apropiado de la entidad y sean a su vez semillas de futuras comisiones. Una institución que es grande y trascendente pone el eje justamente en la transferencia, en sus jóvenes, es por ello que continuaremos promoviendo la formación de emprendedores proactivos con iniciativa personal, que comprendan las necesidades del mundo productivo y social, que las atienda e incorpore, y las aborde con el objetivo de ponerlas sobre la mesa para su resolución».

Para finalizar indicó que «el camino que hoy me toca emprender, no es muy distinto del que les tocó a quienes me precedieron. Nuestra institución tiene varios capítulos escritos con la visión y el liderazgo indiscutible de sus fundadores, quienes con su arrojo y valor marcaron el rumbo que hoy guía nuestros más importantes objetivos».

Magnanelli

A su vez, el presidente saliente expresó entre otros conceptos: «En la Cámara de Comercio se tienden puentes. La Cámara es un lugar en donde se gestiona para los otros. Uno trabaja, brinda su tiempo, su esfuerzo y yo agradezco mucho y felicito que hayan tomado esta responsabilidad, porque hoy no es común encontrar un grupo de gente que pueda dedicar su tiempo, su talento y su esfuerzo por el bien común. En la Cámara se trabaja por el bien común».

«La Cámara es un lugar de respecto, diálogo, de diversidad. De discusiones también, pero por sobre todo de representación de los intereses del sector privado. Es un lugar donde se construye política pública, donde se brindan herramientas a los emprendedores a los empresarios para que se puedan desarrollar. Nuestra responsabilidad es llevar adelante esa representación», expresó Marco Magnanelli. «El sector privado muchas veces esta vapuleado, manoseado y la Cámara es el lugar donde recalan todas las necesidades. Es un lugar de representación».