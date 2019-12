Vaca Muerta: buscan proteger el recurso de las provincias

(ADN).- El senador Alberto Weretilneck reclamó una ley para «blindar» Vaca Muerta. Consideró que debe haber reglas claras para los inversores extranjeros y un marco legal que proteja los intereses de las provincias productoras de hidrocarburos. En ese sentido dijo que el sector energético puede -junto al campo y el turismo- aportar el ingreso de dólares que el país necesita.

De esta manera, el ex gobernador de Río Negro busca erigirse como un referente en la temática en el marco del acuerdo con el mandatario neuquino Omar Gutiérrez. Además, pretende ser parte de la estratégica Comisión de Energía del Senado.

«Para atraer inversiones que permitan el desarrollo de Vaca Muerta, se necesitan reglas claras que transmitan previsibilidad. Tiene que haber una ley, y si se puede blindar Vaca Muerta, mucho mejor”, exhortó el cipoleño.

Y agregó: “Si no damos una imagen clara, transparente, homogénea y de previsibilidad, es muy difícil que empresas transnacionales vengan a invertir en un desarrollo gigante como es Vaca Muerta. Por eso, yo comparto que debemos tener una ley que de previsibilidad a todo esto y que refleje todos los intereses, especialmente de las provincias productoras”.

Weretilneck, en una entrevista en Senado TV, explicó que “cuando se dice que hoy el país no genera los dólares que tiene que generar para pagar su deuda y desarrollarse tiene que ver con esto. Tenemos el campo como generador de divisas, también el turismo y la energía. El problema de los hidrocarburos es que el financiamiento de los capitales para un gran desarrollo como Vaca Muerta tiene mucho que ver con capitales del resto del mundo, que en la actualidad tienen ofertas de muchos países para extraer gas y petróleo, no somos los únicos con esos recursos”.

“Por eso, si logramos el autoabastecimiento energético y después podemos exportar e ingresan dólares para financiar nuestro funcionamiento, está perfecto. Pero para llegar a eso, antes hay que demostrar que somos serios, previsibles, que respetamos las reglas de juego y que quienes invierten van a tener la rentabilidad que tienen que tener”.

El ex gobernador remarcó que “si bien la formación de Vaca Muerta es única y es el segundo reservorio de gas, también tenemos los países del Golfo Pérsico que están produciendo. Entonces, no es que no hay gas en el mundo, estamos en un mundo normal globalizado, y lo que no se hace acá se hace en otro lado”.