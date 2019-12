Pesatti recorrió el loteo del Fondo de la Vivienda legislativo

(ADN). – El vicegobernador Pedro Pesatti – en una de sus últimas actividades como titular del parlamento rionegrino -recorrió las obras de urbanización realizadas por la Legislatura a través de la intervención del Fondo para la Vivienda y Turismo Social del Personal Legislativo., donde recordó el origen de este proyector urbano y las irregularidades que surgieron en su administración por parte del gremio legislativo APEL y la intervención que realizó la Legislatura en su gestión, para solucionar «el perjuicio de quienes adquirieron estos terrenos en parcelas que no contaban con la autorización municipal para dividirse en lotes», dijo.

Son 555 lotes con obras de infraestructuras concluidas casi en su totalidad y ahora se trabaja en la red de gas que estará concluida la próxima semana. Se terminaron los trabajos de enripiado, cordón cuneta, agua, cloaca, energía eléctrica y alumbrado público.

Pesatti visitó el loteo con el ingeniero Jorge Pamer, representante de la empresa Sylpa SRL, encargada de los trabajos licitados, y el arquitecto Diego Miguel, profesional de la Legislatura, a cargo del seguimiento y supervisión de las obras.

En 2014 el titular del Parlamento tomó la determinación de intervenir el fondo que administraba el sindicato de los empleados legislativos y conformar una comisión interventora a cargo de los secretarios administrativo y parlamentario de la Legislatura.

“Cuando la comisión interventora se hizo cargo del loteo, el porcentaje de trabajos realizados era muy bajo, un promedio de cinco por ciento, y ahora estamos con la expectativa de concluir el total de la obra la próxima semana según me informó hoy la empresa”, explicó el titular del Parlamento durante la recorrida.

«Nos costó mucho llegar a este resultado que hoy podemos mostrar porque tuvimos que sortear inconvenientes de todo orden para encontrar una solución posible que resolviera el perjuicio de quienes adquirieron estos terrenos en parcelas que no contaban con la autorización municipal para dividirse en lotes. Las obras de infraestructura, exigidas por las normas vigentes, no estaban para que esa autorización fuera posible y en consecuencia los vecinos no podían titularizar sus predios ni hacer uso de ellos. Para ser bien claros, la gente compró lotes en el medio de un campo y cuando hablamos de un loteo el costo de la tierra suele ser menos relevante que las obras que hay que poner encima para que el loteo exista como tal», explicó Pesatti.

«Este fue el problema que encontramos. Por eso -recordó- cuando asumí como vicegobernador, una de mis primeras medidas fue intervenir el fondo con el aval unánime de los legisladores que votaron la resolución que nosotros impulsamos. A partir de ese momento comenzó un largo proceso para poner en obra el loteo y llegar a la instancia actual que nos permite tener 555 lotes con todos los servicios. Y todo ello fue financiado íntegramente con recursos del estado, decisión fundada en la inteligencia de evitar cualquier acción judicial en contra del mismo estado que los adquirentes pudieron haber emprendido en su contra», resaltó.

«El origen que tiene el loteo y las irregularidades que surgieron en su implementación por parte del sindicato APEL -a quien una resolución de la Legislatura durante la gestión del vicegobernador Mendioroz en 2010 le confió la administración de recursos públicos equivalentes al dos por ciento de la masa salarial mensual del Poder Legislativo- dejaban abierta esa posibilidad y para evitar mayores perjuicios optamos por el camino de intervenir el fondo y hacernos cargo de las obras que debimos planificar, licitar y ejecutar, al mismo tiempo que debimos gestionar la autorización municipal para llevar todo esto a la práctica en orden a las normas vigentes.»

«Por tratarse de un loteo de una magnitud enorme -agregó Pesatti-, la inversión pública también fue proporcional pues hubo que hacer el sistema de cloacas, calles, red de gas, poner todas las columnas de alumbrado, el tendido eléctrico, el cordón cuneta, el enripiado, y financiar esas obras con un recurso que había que ir sumando mes a mes para afrontar la totalidad de los costos «, dijo finalmente el vicegobernador e intendente electo de Viedma.