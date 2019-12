«Lawfare» contra Cristina y acusación a Bonadío

A través de un editorial de Carlos Pagni, en La Nación+ se advierte sobre la persecución política que la vicepresidente electa sufrió por parte de una porción mayoritaria de la justicia durante el macrismo. «Hubo una cantidad de manipulaciones judiciales importantísimas en todos los casos que tienen que ver con el kirchnerismo y en especial con ella», sostuvo el periodista.

El periodista había repasado brevemente la declaración indagatoria de la vicepresidente electa. «Dijo que es víctima de una persecución político-judicial organizada por el Gobierno y a la que se han prestado los jueces federales y también el periodismo. Esta forma de interpretar el juzgamiento de casos de corrupción que ahora adopta como etiqueta una palabra anglosajona, lawfare», sostuvo Pagni.

En esa línea, consideró «cierto» el cuestionamiento de la ex presidente acerca de «la forma en que se sortean los jueces» y reconoció también la veracidad de que curiosamente en la mayoría de las casos los supuestos sorteos arrojaron las causas a las manos de Julián Ercolini y principalmente de Bonadio.

Tras aclarar que admitir la existencia del lawfare contra CFJ no significa «decir que no haya habido delitos o que durante su gobierno no se haya robado, Pagni advirtió sobre la «cantidad de manipulaciones judiciales importantísimas en todos los casos que tienen que ver con el kirchnerismo y también específicamente en casos que tienen que ver con ella» y destrozó al polémico magistrado conocido como el «Pistolero».

«De hecho el juez Bonadio la procesó por temas que daría la impresión de que no son judiciables, como por ejemplo la política cambiaria del Banco Central y le fijó en una de las causas que Bonadio tiene contra ella ocho citaciones a indagatoria en un día. Ya tener una indagatoria en la vida es traumático, ocho en un día se parece bastante a apremios ilegales», señaló el periodista en LN.

Luego, sostuvo que «lo importante de lo que está diciendo ella es si es solo contra ella o solo en una dirección o si esta manipulación también se ejerce o se ha ejercido a favor de ella o se va a ejercer a favor de ella». Y finalizó reconociendo nuevamente que «el argumento de la futura vicepresidenta es atendible», pero preguntándose si es «ecuánime» o «si está mirando solo con un ojo aquellos casos donde ella es víctima».