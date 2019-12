Las Grutas, entre los destinos más buscados del país

(ADN).- Se acercan las vacaciones y los destinos nacionales que más buscados -que crecieron con respecto a 2018- son Miramar, con un 47% de aumento; Villa Gesell, con el 42%; Mar Azul, con el 39% y Las Grutas, con el 33%. Así lo reveló un informe publicado hoy por el diario Clarín.

Los operadores turísticas, agencias online e inmobiliarias coinciden en que la tendencia para estas vacaciones de verano 2020 es viajar por la Argentina. En promedio, las consultas y reservas a destinos nacionales crecieron hasta el momento: en la Costa la demanda aumentó en un 30% y en Córdoba se espera un 20% más de reservas.

Desde alquilerargentina.com, plataforma web de alojamientos temporarios, se observa un 40% más de consultas para alquilar casas o departamentos en todo el país en noviembre, comparado con la misma época de 2018.

“Desde alquilerargentina.com observamos que las reservas para este verano vienen en aumento. Nosotros estamos en contacto permanente con los dueños de los alojamientos y, en general, hay mucho optimismo en los destinos de playas​. A esta altura, la Costa ya tiene un gran porcentaje de ocupación, y si bien Córdoba no alcanzó el mismo nivel, la expectativa es grande”, explica Judith Gomez Pereyra, coordinadora de Marketing.

A su vez, destaca que el 50% de los argentinos que consultan por alojamientos lo hacen por 7 días.

Con mayor demanda

Los destinos nacionales que más crecieron con respecto a 2018 son Miramar, con un 47% de aumento; Villa Gesell, con el 42%; Mar Azul, con el 39% y Las Grutas (Río Negro), con el 33%. Le sigue el clásico de Mar del Plata (29%), Colón de Entre Ríos​ (26%).

“En un año tan complejo no se esperaban tantas reservas concretadas a esta altura del año, teniendo en cuenta que muchos argentinos querían esperar hasta el cambio de gobierno para ver qué pasaba. Pero tengo enero prácticamente lleno”, relata un cliente de alquilerargentina.com.

«A esta altura ya no sirve la especulación. Si querés irte de vacaciones, hay localidades en la Costa que ya no tienen disponibilidad para enero, no es que esperar te asegura conseguir precios más accesibles. El mejor consejo que podemos darle a los argentinos es que reserven cuanto antes”, afirma.