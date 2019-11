Transferencia de gestión en los gobiernos municipales

(Por Erika Acosta*).- La voluntad de realizar una transferencia ordenada de la administración de las gestiones municipales, comienza a percibirse como una premisa fundamental de los actores políticos involucrados en la misma, tanto sea cuando haya cambios de signo políticos, como cuando no los haya.

Las autoridades entrantes y salientes luego de las compulsas electorales, perciben la necesidad, en estos tiempos en los que los habitantes procuramos ser ciudadanos en su máxima expresión, de valorar esta práctica como una premisa fundamental, aún cuando la mayoría de los municipios no lo tengan establecido en sus Reglamentos de Contabilidad, o en Ordenanzas especificas, asumiendo de este modo que “la Transferencia de Gestión”, fortalece el sistema democrático y demuestra responsabilidad tanto al ingresar como al cesar sus funciones.

Cabe destacar que esta consigna, pone en valor el cierre de la gestión del gobierno saliente, brindándole la posibilidad de mostrar una Memoria Integral de su Gestión que refleje el estado de situación en el que deja el municipio al cierre de su mandato y así mismo, permite a las autoridades entrantes, conocer con exactitud el estado de situación en la que recibe la administración, con el objeto de que los tiempos en los que la nueva gestión conozca la situación del municipio sean lo más cortos posibles, permitiendo de este modo comenzar a accionar rápidamente su plataforma electoral .

Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta en estos procesos, son las siguientes:

Definir en principio un responsable político que lidere el proyecto, un equipo que incluya directivos y técnicos de las distintas áreas municipales, de este modo determinar el equipo técnico-político que lleve adelante el proceso, incluyendo tanto funcionarios entrantes como salientes, así como también, empleados municipales de las diferentes áreas, determinando plazos y documentos que permitan generar la información necesaria para el traspaso.

Es importante para que esto sea asumido como un compromiso concreto que exista un acto formal entre las gestiones, manifestando de este modo su voluntad de trabajar en forma conjunta y ordenada y dando inicio al proceso de transmisión de mandato.

Así, desde el punto de vista práctico se determinarán los contenidos y documentos de interés a confeccionar, los que luego se deberán volcar en un acta, con la firma de los actores intervinientes, este acta, incluirá lo concerniente a:

-La organización interna, normativa vigente, manuales de procedimientos, información sobre el personal, organigramas, puestos de trabajos, planes de carreras, recursos, procedimientos administrativos etc.

-En cuanto a Recursos y Gastos Económico Financieros, Cuenta General o Balance Municipal del último ejercicio, presupuesto aprobado, ejecuciones presupuestarias a la fecha del traspaso, estado financiero etc.

-Informe de prestamos, estado de rendiciones Nacionales y Provinciales.

-Tecnología de información (datos, sistemas, equipos e instalaciones) entendiendo que los mismos deben ser tratados como activos de las organizaciones, siendo considerado activos estratégicos para ellas y por lo tanto deberán ser resguardados no pudiendo ser borrados por considerarse documentos públicos.

-Inventarios de bienes del patrimonio municipal, valuación, cargos, localización y estado de los mismos etc..

-Servicios que estén terciarizados, tales como mantenimientos de espacios públicos, recolección de residuos, recaudación impositiva, vencimientos de contratos que excedan la fecha del cambio de gestión etc.

-En cuanto a cuestiones legales, juicios en los que el municipio sea parte.

-Informes sobre tasas y créditos municipales, ordenanza impositiva vigente, etc.

Estos informes citados, son al solo efecto enunciativo, intentando dejar de manifiesto que a mayor integridad en la información que pueda expresarse en el momento de realizar el acta de transmisión de mandato será mayor la seguridad y la delimitación de responsabilidades de parte de los gobiernos entrantes y salientes, haciendo prevalecer de este modo el axioma del francés Jean Monnet, considerado el «Padre de Europa», que decía «Los hombres pasan, las instituciones quedan».

*Contadora, ex-Vocal del Tribunal de Cuentas de Río Negro.