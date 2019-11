Salario docente: habrá reunión… habrá acuerdo?

(ADN).- La ministra de Educación, Mónica Silva, anunció que la semana próximo habrá paritaria docente donde el gobierno elevará una oferta salarial al gremio. Adelantó que el incremento será «lo posible» para no poner en jaque las finanzas de la provincia.

«Trabajamos sobre un porcentaje, más que una suma fija» anticipó la Ministra, y sinceró: «no será posible una recomposición de los perdido».

Así, se prevé una oferta alrededor de la inflación de este período pero la oferta no comprenderá el poder adquisitivo deteriorado en el tercer trimestre. En consecuencia, quedará en manos de la UnTER (su Congreso) la aceptación o no.

Según viene manifestando la conducción del gremio, el planteo del gobierno sería insuficiente.

«Está la voluntad de reunirnos y de hacer una oferta salarial, pero no quisimos avanzar antes en reuniones porque no queríamos no tener nada para ofrecer» dijo Silva hoy en Frecuencia VyP, recociendo la postergación del encuentro que debió realizarse en octubre.

De todos modos, adelantó: «nos reuniremos una vez que finalice el cronograma de pagos».

La Ministra indicó que «no queremos dañar el equilibrio que hemos logrado un tiempo atrás, queremos hacer una oferta que podamos pagar y no poner el jaque el pago de salarios al conjunto de la administración pública».

Y contó: «nos estamos reuniendo con el ministro de Economía, Agustín Domingo, para pulir una oferta posible».