Bolivia: «hay coordinación entre las FFAA y la oposición»

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck se expresó ayer por primera vez sobre el golpe de estado en Bolivia. Dijo que hay «connivencia» entre las Fuerzas Armadas y la oposición a Evo Morales. Y evaluó que ese sector buscaba algo más que «un simple proceso electoral».

«Es un momento muy preocupante, tanto por lo de Bolivia como lo de Chile» respondió Weretilneck ante la consulta periodística luego de un acto de entrega de viviendas en el Alto Valle. «Lo de Bolivia está absolutamente claro que tiene una idea de golpe de estado, porque que las Fuerzas Armadas o la Policía conmine a un Presidente a renunciar y se niegue a restablecer el orden… está claro que por lo menos hay una connivencia y una coordinación con aquellos que estaban pidiendo la renuncia», subrayó.

El mandatario rionegrino agregó: «fíjense que todo arranca de un proceso electoral del que podemos revisar algunos errores, pero lo concreto es que cuando pidieron nuevas elecciones Evo Morales convoca a nuevas elecciones, no se contentaron con las nuevas elecciones y le dicen que no podía ser candidato, y como no estuvieron contentos con eso tampoco, le pidieron la renuncia. No se contentaron con la renuncia y ahora pretenden que esté preso».

«Pareciera ser que están buscando algo más que un simple proceso electoral», concluyó.