Wisky: si gana Macri habrá «un rebote» de la economía

(ADN). – “Si gana Mauricio Macri la economía va a tener un rebote para arriba, que acompañe y legitime las acciones que se vienen desarrollando» declaró el candidato a diputado nacional por el macrismo rionegrino, Sergio Wisky, con un mensaje esperanzador a días de las elecciones del domingo.

Agregó que «nos hubiera gustado estar en otra situación, pero hay que recordar de dónde venimos” y reiteró -como lo hizo en su campaña electoral- a ejemplificar con su profesión de médico especialista en terapia intensiva: “cuando un paciente está internado en terapia van cambiando sus aspiraciones, primero solo quiere sobrevivir, después quiere estar con la familia y cuando ya está bien, quiere correr una maratón», en clara referencia a la posibilidad de revertir los resultados de las PASO.

Destacó de la gestión Macri lo que dio en llamar «la revolución de los aviones» y señaló que «Bariloche recibía en 2015 ochocientos cincuenta mil pasajeros, hoy recibe casi dos millones y se estiman en cuatro millones de pasajeros para 2023, una oportunidad histórica para el turismo en Río Negro.

«Estamos sentando las bases para el crecimiento», dijo Wisky e indicó que una de las propuestas fuertes del macrismo tiene que ver con la inclusión digital para toda la población, porque «no hay futuro sin inclusión digital».

En cuanto a su trabajo político como dirigente y diputado, señaló que «ante todo hay que estar y escuchar. Yo tengo valores compartidos con los laburantes, vengo de una familia de trabajadores y estoy siempre al lado de los vecinos. No he negado mi pertenencia partidaria, ni me he escondido en los momentos difíciles. Por el contrario he recorrido la provincia tal como me gustaría que la recorran todos los políticos».

Respecto a la economía del país, señaló que «por supuesto que en el día a día la situación puede ser angustiante, pero el cambio que estamos llevando adelante es estructural. Estamos implementando medidas de alivio y apoyo para que este proceso sea menos intenso. La realidad es dura y hay que reconocerla.Creo que esto se resuelve con un compromiso moral, compartiendo valores, esfuerzo ,luchando contra la corrupción, el narcotráfico y terminando con la impunidad. Son reglas de juego básicas y las necesitamos para vivir en una sociedad civilizada».

«Estamos invirtiendo en el cambio para el desarrollo estructural del país y tenemos que trabajar en las coincidencias, más que en las diferencias y les pedimos a los argentinos que no bajen los brazos, que nos acompañen, no volvamos a la Argentina corrupta», indicó Wisky y enfatizó en que si gana Mauricio «la economía va a tener un rebote para arriba que revalide y legitime este camino de desarrollo que nos llevará a un futuro mejor».