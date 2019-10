Wisky propone un Sistema Unico Nacional de Salud

(ADN). – Sergio Wisky, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio sostuvo que el sistema de salud descentralizado tiene fallas y propuso crear un Sistema Unico de Prestaciones con cobertura nacional.

El médico rionegrino quien se propone renovar su banca en la cámara baja del Congreso, señaló la necesidad urgente de repensar las políticas sanitarias con el fin de instrumentar un Sistema Universal de Salud en el país. y puntualizó que «el Sistema de Salud tiene que priorizar al paciente y eso hoy no sucede”.

“La realidad nos muestra que los sistemas de Salud provinciales tienen muchísimas falencias, malas administraciones, procesos larguísimos y redundantes para conseguir medicamentos crónicos y atención prioritaria. Ni hablar de la falta de información clara, no solo para el paciente, incluso para el mismo personal de la salud quienes trabajan absolutamente colapsados», dijo el legislador.

Sergio Wisky, médico y con experiencia en centros hospitalarios provinciales., manifestó que «diariamente nos encontramos con casos donde las personas afectadas tienen que lidiar no solo con la carga de una enfermedad, sino también con un sistema burocrático, que lo único que hace es sumar preocupación al malestar de los pacientes y sus familias. Y por supuesto que el responsable de esto no es ni el personal de Salud ni los médicos y muchísimo menos los pacientes. Esto es producto de un sistema que fue absolutamente corrompido».

Se refirió a la estafa al IPROSS y al perjuicio que «la solución a este caso de defraudación está costando a los pacientes» y explicó que «la forma en que se está manejando este problema habla claramente de que los agarró de sorpresa, de una falta de control, no solo fallaron en la auditoría de la relación con las farmacias , sino que no se pudo implementar su corrección sin perjudicar al afiliado. Celebro que hayan definido un protocolo para que esto no vuelva a suceder, pero la forma en que se está llevando adelante deja en evidencia la necesidad de modernizar las prestaciones».

Sistema Unico de Salud Nacional

“La salud en nuestro país es un derecho. El 100% de la población argentina, los ciudadanos, los residentes, incluso las personas en tránsito, tiene derecho a atenderse en cualquier establecimiento del sistema público del país. Pero nuestro sistema de salud es uno de los más fragmentados y segmentados de Latinoamérica. Lo componen tres sectores: el público,que está conformado por los ministerios nacionales y provinciales de Salud con su red de hospitales y centros de atención, el privado que incluye a las empresas de medicina prepaga y el seguro social obligatorio organizado en torno a las más de 300 obras sociales, nacionales y provinciales, que son una cobertura adicional para los empleados registrados», dijo Wisky» y sostuvo que «la integración y modernización del sistema de Salud a Nivel Nacional es urgente y no me refiero solamente a infraestructura y equipamiento sino también al fortalecimiento de los sistemas de información como la historia clínica electrónica”

El actual diputado de Cambiemos Diputado señaló su preocupación por poner en discusión las políticas públicas de Salud y dijo que «es necesario debatir en el Congreso nuevas políticas sanitarias. Los ejemplos internacionales muestran que los sistemas universales de salud son los que mejor pueden resolver las inequidades y evitar maniobras fraudulentas. Se que una reforma de ese tipo necesariamente choca con un conjunto heterogéneo y poderoso de intereses que incluyen a laboratorios, empresas de medicina prepaga y sindicatos. Pero la Argentina del Cambio debe priorizar el acceso a la salud en forma equitativa. No tenemos que seguir permitiendo o haciendo que no vemos las graves falencias producto de la corrupción del Sistema de Salud. Voy a trabajar activamente en la creación de un sistema único y federal de prestaciones , moderno e integrado a nivel nacional».