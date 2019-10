UPCN pidió discutir «urgente» el salario del empleado

(ADN). – El titular de UPCN Juan Carlos Scalesi pidió una reunión «urgente» a Isabel Tipping, secretaria de la Función Pública, para debatir la situación salarial del empleado público provincial.

«Estamos a pocos días de cerrar las planillas de sueldos del mes de octubre y necesitamos actualizar los salarios y acercarlos a esta tremenda inflación que estamos sufriendo», señala el gremialista en su nota remitida a Tipping.

Agrega que «estoy seguro que no está usted ajena a la grave situación económica por la que están pasando la mayoría de los agentes del Estado del Poder Ejecutivo de esta provincia. El ajuste que hizo el actual gobierno sobre los salarios en 2018 sigue extendiéndose a 2019 y la situación no se arregla con un bono, que no es más que un parche coyuntural y lejano a una solución, porque el mes siguiente, y todos los que le siguen, los trabajadores deberán enfrentar sus gastos familiares de alimentos, agua, luz, gas, medicamentos, vivienda, etc. que aumentan semana tras semana, sin pausa».

«La inflación anual estimada por el Banco Central es del 55% y ya sabemos que desde que asumió este gobierno los porcentajes definitivos siempre fueron superiores a los estimados. Ya al mes de septiembre pasado tenemos una inflación superior al 46% y los salarios de los trabajadores del Poder Ejecutivo de Río Negro apenas aumentaron un 24%, por lo que, a día de hoy, el gobierno está pagándonos un 22% menos de lo que marcan los índices oficiales de inflación».

Finalmente Scalesi, solicita «al actual gobierno de Alberto Weretilneck, sensibilidad ante la situación de los sus trabajadores y consciencia sobre el grave contexto de miles de familias que, aún con trabajo, están por debajo del límite de la pobreza. Esperamos entonces, su convocatoria a la brevedad, antes del cierre de las planillas de sueldo».